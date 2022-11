'Melcochita' reveló que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar le pagó USD 3 mil por una canción. | Fuente: Captura ("El valor de la verdad")

La última edición de “El valor de la verdad” trajo muchas sorpresas. No era para menos: el invitado fue Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, cuya vida tiene más de un pasaje sin revelar que el cómico se animó a detallar en el programa de Beto Ortiz.

Así, el sonero confesó que tuvo relaciones con más de 500 mujeres y reconoció que más de una vez asistió ebrio a una presentación y trabajó como llenador de techos y cantante en la Plaza San Martín a los 7 años.

Sin embargo, una de las revelaciones más fuertes de ‘Melcochita’ estuvo asociada al nombre del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. “¿Te pagó el narco Pablo Escobar US$3 mil por una canción?”, preguntó Beto Ortiz. Y el comediante respondió afirmativamente.

Al respecto, Pablo Villanueva contó: “Me contrataron para ir a cantar a Colombia, pero yo no sabía que era para él. Estaba en un séptimo piso y faltando ya diez para las 12 me suben al noveno piso y era un salón con puros cisnes de hielo. Cuando lo vi (en una reunión) él habló inglés y el conjunto Niche empezó a tocar. Era su hincha de Niche, fue una sorpresa”.

El artista también relató que gastó S/ 1000 para darle comida a unos niños colombianos, después de recibir el pago por su presentación.

“Canté y vinieron con un sobre para pagarme (...) Luego estuve parado en una plaza donde vi unos niños comiendo de la basura en Colombia. Gasté unos mil soles (del dinero que me pago Escobar) para dar de comer a esos niños”, señaló.

