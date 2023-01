Según Lucía de la Cruz, Yeni Vilcatoma la invitó a formar parte de Solidaridad Nacional. | Fuente: @YeniVilcatoma2

Más de una sorpresa trajo la cantante criolla Lucía de la Cruz en la última emisión de "El valor de la verdad". Y es que, el 14 de diciembre, la intérprete se sentó en el sillón rojo e hizo más de una revelación en torno a su vida privada.

Sobre su familia, por ejemplo, De la Cruz señaló que su padre tuvo problemas con el alcoholismo y que una vez sacó a golpes a la amante de su progenitor de la casa en que vivían. De su hermana, por otro lado, dijo que se dedicó a la prostitución, aunque luego dejó de ejercerla.

La criolla también se atrevió a confesar que en una etapa de su vida fue golpeada en el vientre por su expareja, estando ella embarazada. Entre otras confesiones, Lucía de la Cruz también se refirió a su paso por la política peruana.

EL PEDIDO DE ROSA BARTRA

Cuando el periodista Beto Ortiz le preguntó si la política Rosa Bartra se opuso a que postule al Congreso para las elecciones de 2020, Lucía de la Cruz respondió afirmativamente.

De acuerdo con la intérprete, la invitación a integrar las filas de los postulantes congresales por el partido Solidaridad Nacional fue hecha por Yeni Vilcatoma. “Yo soy apolítica, le dije [a Vilcatoma], no pertenezco a ningún partido. ‘Lucía, nos interesa que tú vengas en defensa de la mujer y de los niños’ [le dijo Yeni]”.

Si bien en un principio De la Cruz aceptó la invitación, reconoció que se sintió “utilizada” por los políticos que la invitaron. “Llegué hasta el punto de reunirme en la mesa con todos, sentí algo como que me estaban utilizando. Sabían que conmigo podían tener cámaras, publicidad…”.

Asimismo, la cantante aseguró que una persona le informó que Rosa Bartra no la quería en la nómina de postulantes. “Por culpa de Rosa [Bartra], ha pedido que no ingreses. Qué bueno, dije, zapatero a sus zapatos. Y mandé un comunicado… la gente me felicitó y mis hijos también me dijeron que estaba perfecto”, puntualizó.

“Me sentí utilizada, al comienzo y después”, añadió después Lucía de la Cruz. “Y le agradezco a la señora Rosa Bartra que haya dicho que no vaya. Gracias”, finalizó.

