Karla Tarazona asegura que el cantante de cumbia la golpeó cuando se encontraba embarazada de su segundo hijo. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram

Este sábado 7 de setiembre, la modelo y conductora de televisión Karla Tarazona se sentó en el sillón rojo del programa “El valor de la verdad” para responder a varias preguntas sobre su expareja, el cantante de cumbia Leonard León, con quien mantuvo una relación de siete años.

En conversación con el periodista Beto Ortiz, la conductora de "Válgame Dios" afirmó que el músico la agredió cuando estaba embarazada de su segundo hijo y con el primero en brazos.

"Nunca cuento lo que ocurre en mi vida sentimental. Fueron varios episodios. No se lo contaba a nadie, me alejé de mi familia, sentía que era mi problema. No te podría especificar cuántas veces. Hay muchas cosas que anulé en mi cabeza porque para mí no son buenas, prefiero no recordarlo", refirió.

Para Tarazona, el punto de quiebre en la relación fue cuando el cantante la agredió físicamente en presencia de su primer hijo. Cabe recordar que la conductora tiene dos hijos con el músico y uno con el también cantante Christian Dominguez.

"Estaba con mi mamá en mi casa. Hubo un problema, comenzó a tener cólera. El tema era el alcohol. Me metió una patada, estaba con mi hijo cargado y embarazada. En ese momento decidí separarme por los niños, nunca me había golpeado delante de ellos", afirmó.

LEONARD LEÓN SE PRONUNCIÓ

Cabe recordar que el pasado 1 de agosto, Leonard León hizo uso de su cuenta de Instagram para referirse a su expareja, quien aseguró tiene un proceso pendiente por difamación agravada.

“Estoy cansado que ante cualquier tema mediático que afecte a mi persona tenga que siempre salir a declarar sabiendo aun que tiene un proceso pendiente por difamación agravada del cual no pienso desistir y llegar hasta su culminación”, apuntó.

El cantante también dijo que su expareja “carece de talento y preparación académica”, esto en relación a su nueva faceta como conductora de televisión.

“Recordarles sobre todo a las damas, que son las que más opinan en mis redes, que estamos en un país de igualdad, por tanto, tengo todo el derecho de defenderme de quien quiera hacerme daño siendo un hombre refiriéndome a una mujer”, escribió León.

