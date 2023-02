Jimmy Santi se sentó en el sillón rojo y contó que Vladimiro Montesinos lo invitó a las suites de Barranco. | Fuente: El valor de la verdad

El cantante Jimmy Santi pasó la prueba del polígrafo y reveló más de un pasaje de su vida íntima en “El valor de la verdad”, programa conducido por el periodista Beto Ortiz.

Uno de los episodios más espinosos que confesó el intérprete de "Oh mi señor" durante su paso por el sillón rojo fue cuando le tocó responder a la pregunta: “¿Te invitó Vladimiro Montesinos a las suites de Barranco?”. El artista respondió de manera afirmativa.

De acuerdo con Santi, el hecho ocurrió cuando él postuló como alcalde para el distrito de Jesús María y el exasesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) quiso sobornarlo para que candidateara por su partido.

“Fui muy amigo de Susana Higuchi, a ella ya la habían martirizado. Me enseñó dónde le habían metido electricidad y me advirtió del SIN”, dijo el cantante de “Chin Chin” al inicio de su relato. “Por intermedio de una tercera que me dijo que el doctor quería hablar conmigo, porque estaba candidateando para alcalde de Jesús María. Querían que me pase para Montesinos, pero me negué”, añadió.

El músico confesó que se reunió con Montesinos en un restaurante. Con él fueron tres guardaespaldas. “Me negué [a ser parte de su partido] y se molestó mucho al principio, pero después ya no. Me ofreció 50,000 dólares, abrió un maletín y me enseñó”, explicó Santi ante cámaras.

Luego de negarse a recibir el soborno, Jimmy Santi señaló que Vladimiro Montesinos ordenó que lo condujera a él y sus acompañantes hasta las suites de Barranco. “Quería conocer las suites, porque ahí solo entraban los millonarios. La pasamos bien. Luego de eso, mi candidatura se fue a la miércoles, porque me atacaron en la prensa”, indicó.

