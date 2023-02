Guty Carrera lloró al recordar los problemas que generaron las acusaciones de Alejandra Baigorria contra él. | Fuente: Captura ("El valor de la verdad")

Sucedió en el 2015, cuando Guty Carrera y Alejandra Baigorria se conocieron e iniciaron su relación. En el 2016, sin embargo, el romance culminó y, tiempo después, la exchica reality denunció que el popular ‘Potro’ la había agredido psicológicamente.

Durante su regreso por “El valor de la verdad”, Carrera aprovechó en confesarse sobre esta relación que, aun actualmente, sigue colocándolo en el ojo de la tormenta. Al responder la pregunta sobre si conocía secretos de la familia de Alejandra que podrían perjudicarla públicamente, el exchico reality respondió afirmativamente.

Beto Ortiz, conductor del programa, le repreguntó por qué no las filtraba y el exenamorado de Melissa Loza respondió: “Yo no podía hacer daño a ninguna familia [en alusión a la de Alejandra Baigorria]. Yo no soy así. No tengo esa crianza. Y yo no me voy a sentar aquí a hablar de lo que su familia hace o no hace”, señaló.

Asimismo, Guty manifestó que él fue testigo de lo que su propia familia sufrió cuando ocurrió este escándalo. “Mi familia lloró todos los días. Dijeron cosas de mi madre, del matrimonio que tuvo mi madre, a mi hermana la discriminaron en el trabajo. Mi abuelo de 85 años lloraba. Yo no voy a hacer lo mismo. Si a mí me quieren golpear, golpéenme, tírenme todos los dardos que quieran”, expresó entre lágrimas.

EL ÚLTIMO VALOR DE LA VERDAD DE GUTY

Como se recuerda, en junio de 2019, Guty Carrera visitó “El valor de la verdad” por primera vez. Entonces, confesó los pormenores detrás de su relación con Melissa Loza y terminó por aceptar que le fue infiel con Milett Figueroa.

Asimismo, en aquel episodio, el exintegrante de “Esto es Guerra” dejó de responder dos preguntas relacionadas a Alejandra Baigorria, debido a la denuncia por violencia psicológica que la modelo le interpuso antes de la emisión del programa.

En el 2016, el Poder Judicial dictó que el modelo se mantenga alejado de su expareja Alejandra Baigorria (con quien mantuvo una relación entre el 2015 y 2016). Así, Carrera no podía acercarse a la vivienda de la empresaria ni mantener comunicación con ella; tampoco referirse a la modelo a través de cualquier medio de comunicación.

