Tras la participación de Guty Carrera en "El valor de la verdad" y la revelación de nuevos detalles de su polémica relación con Alejandra Baigorria, la modelo confirmó que decidió demandar a su expareja "por la paz de su familia".

"Si hablamos de verdades, creo que el público puede sacar sus conclusiones y sin ser muy difícil. Me da mucha pena. Como una mujer hecha y derecha y una buena educación de mis padres, lamentablemente mis abogados vana a tener que tallar en todo caso. Estoy triste porque mi intención no es hacerle daño a nadie, pero a veces uno se hace daño a sí mismo. La justicia tendrá que verlo", mencionó a "En boca de todos".

Baigorria afirmó que Guty no goza de credibilidad "por eso no le afectaron sus declaraciones". Sin embargo, sus padres si están incómodos con esa situación.

"No me interesa (que me mencionen) porque de quien viene y por la credibilidad que tiene es nula, pero a mi familia sí le molestó porque hay cosas que no deben ser. La cosa viene fuerte, pero soy una mujer que me voy a mantener en mi posición y haré valer mis derechos. Me da pena porque yo dejé las cosas como estaban y punto. No quería hacer esto, pero el que busca encuentra", afirmó.

SU SALIDA DE "ESTO ES GUERRA"

Luego de siete meses, Guty Carrera volvió a pasar la prueba del polígrafo en el programa “El valor de la verdad”, conducido por el periodista Beto Ortiz.

En una noche llena de revelaciones alrededor de su expareja Alejandra Baigorria, el popular ‘Potro’ señaló que debido a las acusaciones que ella hizo contra él lo separaron del reality en el que trabajaba entonces, en alusión a “Esto es Guerra”.

“A mí me botaron y no estaba probado en ese momento de lo que yo había hecho”, dijo al inicio de sus declaraciones. “Me botaron por el escándalo, porque estaba provocando una afectación en los anunciadores del programa”, añadió.

