Nicola Porcella se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. | Fuente: Instagram

Nicola Porcella no aprende. Tras verse inmerso en una serie de escándalos y ser separado del programa “Esto es guerra”, el chico 'reality' volvió por todo lo grande a la televisión; pero la felicidad le duró poco.

Fue Magaly Medina quien sacó a la luz dos reveladores videos. El primero de ellos muestra a un Nicola enfadado, agrediendo verbalmente a su expareja, la modelo Angie Arizaga. El segundo clip fue grabado al interior de la discoteca en la que celebraban el cumpleaños de la conductora Jazmín Pinedo.

En las imágenes se observa a Nicola Porcella con una actitud amenazante, acercando la frente a la de su expareja y siendo controlado por un sujeto que lo toma por el cuello; mientras que Angie Arizaga se encuentra inmutable a su lado.

Esta situación ha llevado a Porcella a aceptar sentarse, este sábado 24 de agosto, en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, conducido por Beto Ortiz. El periodista ha aprovechado la coyuntura para conocer la versión del exintegrante de “Esto es guerra”.

En el spot, publicado en las redes sociales de Latina, se observa que Porcella le pide perdón a su expareja, además de tres preguntas cuyas respuestas aún no conocemos. ¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca?, ¿maltrataste a Angie a la salida de la discoteca?, ¿sigues enamorado de Angie?, son tres de los cuestionamientos a las que tendrá que responder el joven empresario.

MAGALY CRITICA A BETO

La presencia de Nicola Porcella en "El valor de la verdad" no ha pasado desapercibida por Magaly Medina quien, en su programa, aseguró que, a pesar de que todos persiguen el ráting, existe un límite que no se debe sobrepasar.

"Yo muero por el ráting también, me encanta, pero no me sentaría a lavarle la cara, a pasarlo por agua caliente, a pasarlo por lejía y desinfectarlo para el público a un personajillo de esta catadura moral. No me prestaría a eso. Creo que prefiero renunciar al programa si en mi canal me obligarían a lavarle la cara a un tipo así", comentó.

Asimismo, Magaly Medina lamentó que un espacio de televisión se ofrezca a “limpiarlo”; una actitud que considera “despreciable”. “Así me ponga 50 demandas, desde acá seguiré diciéndolo: ese comportamiento es imperdonable e indefendible", señaló a propósito de la decisión de la producción de "El valor de la verdad".

