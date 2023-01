Representante de Susan Ochoa descarta que la cantante participe en 'El valor de la verdad'. | Fuente: Instagram

Luego de participar en siete galas del programa de concursos “El artista del año”, la ganadora de dos gaviotas de plata, Susan Ochoa, renunció al programa conducido por Gisela Valcárcel, pues manifestó haberse sentido “humillada” tras el versus en el que se enfrentó con la salsera Daniela Darcourt.

En consecuencia, el programa de la popular “señito” decidió enviar una carta notarial por incumplimiento de contrato, debido a que no acudió a ensayar y se retiró del programa de concursos. En declaraciones al diario El Popular, el productor Armando Tafur aseguró que la cantante nunca dio la cara. “Para mí, más que victimizarse es una estrategia. La misma Susan que entró es la misma Susan que se fue del programa", aseguró.

Luego del escándalo empezaron las especulaciones: ¿Asistiría Susan Ochoa en el programa conducido por Beto Ortiz, “El valor de la verdad”? El periodista declaró ante RPP que estaba seguro de que Ochoa se sentaría en el sillón rojo y “que la están esperando”.

Sin embargo, el sábado 22 de junio fue Aída Martínez, expareja del actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, quien acudió para responder a las 21 preguntas que plantea el programa, luego de que se revelara que su todavía esposa, Vanessa Terkes, denunció al exfutbolista por violencia familiar.

Los rumores han sido descartados por el esposo y manager de la cantante, Edgar Ferrer, quien negó que la cantante de “Ya no más” fuese a presentarse en el programa de Beto Ortiz. “No hubo acercamientos. Definitivamente eso no es cierto. Hay muchas especulaciones, pero eso no va a suceder ni este sábado ni a futuro.Susan no pertenece a ese tipo de programas. Absolutamente no estará ahí", sostuvo en diálogo con Perú 21.

Cabe recordar que, de retirarse del programa de concursos (sin previo aviso) luego de haber firmado el contrato, la penalidad alcanza los 20 mil soles.

