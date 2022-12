Diego Chávarri estará en 'El Valor de la Verdad' este sábado. | Fuente: Instagram

El próximo sábado 15 de febrero, Diego Chávarri estará en “El Valor de la Verdad”, programa de Beto Ortiz donde responderá preguntas relacionadas a Jefferson Farfán y Melissa Klug.

De acuerdo con el clip que subió el conductor a sus redes sociales, el exfutbolista habló sobre la cercanía que tuvo con el deportista de Lokomotiv luego de estar con él encerrados en un baño.

“(Jefferson) me dice quiero hablar contigo, yo dije ‘acá algo me va a pasar’. Yo levanto la cara y era Jefferson, quería explicaciones y no le parecían algunas cosas. Y (me dijo que) Melissa hacía algunas cosas para incomodar”, aseguró Diego Chávarri.

En el vídeo que subió Beto Ortiz a su Instagram, las preguntas van relacionadas a su expareja, Melissa Klug, y de la relación que tuvieron por poco tiempo. A pocos minutos de publicarlo, tuvo miles de reproducciones y sus fanáticos comentaron que están ansiosos de saber qué verdades revelará.

En otra parte, el conductor cuestiona a Diego Chávarri por mantener un romance con la ex de Jefferson Farfán, a quien llamó como el “peruano más influyente”. Sin embargo, el exchico reality no sabía qué responder.

Como se recuerda, él y Melissa Klug fueron enamorados en el 2016. A pesar de gritar a los cuatro vientos y siete mares lo mucho que se amaban, la empresaria hizo pública su separación en “América Espectáculos”.

“Nos hemos dado cuenta de que ya no se puede. Es un tema cerrado. Estábamos intentándolo y bueno no se puede, no se puede. Mis problemas con Diego son de hace tiempo, no tiene nada que ver nada de lo que está pasando. Cada persona piensa y reacciona distinto. Yo siempre estuve en todo momento cuando a él lo vincularon y también hicieron un montón de cosas”, dijo la expareja de Jefferson Farfán.

