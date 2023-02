Beto Ortiz fue muy claro: no desea ser padre y no tiene pareja. | Fuente: RPP Noticias

Este año, dos personalidades de la televisión le dieron la bienvenida a la paternidad: Ricardo Morán y Ernesto Pimentel. Ambos cumplieron su deseo de convertirse en padres. Consultado al respecto, el conductor Beto Ortiz fue muy claro sobre su futuro y la posibilidad de formar una familia.

"No, yo estoy muy bien como estoy. No es algo que necesite en mi vida. Cada persona debe ser libre de buscar la fórmula de la felicidad, por decirlo de alguna manera, y mi plan no involucra más gente", recalcó el presentador de "El valor de la verdad" a RPP Noticias.

Asimismo, Beto Ortiz descartó estar enamorado después de que, por una imagen donde está acompañado por un joven en Iquitos, sus seguidores pensaran que se trataba de su pareja. "No estoy enamorado. Eso fue un bluff que surgió a partir de una foto con un amigo. Carla [García, su amiga] para divertirse echó leña al fuego y me felicitó por tener nuevo novio. Eso fue tomado por verdad y nadie me preguntó a mi nada", explicó.

'El valor de la verdad' tendrá a la Chilindrina como invitada. | Fuente: Instagram

LA VERDAD DE LA VECINDAD

Este sábado 27, el conductor tendrá como invitada de "El valor de la verdad" a la Chilindrina (interpretada por Maria Antonieta de las Nieves). Su decisión de sentar al sillón rojo al personaje, y no a la actriz, se debió a que la considera "entrañable". "Nos interesa la vida de Ñoño, el Sr. Barriga... Todas las preguntas han sido de fantasía. Lo hicimos una vez con la Paisana Jacinta y salió muy bien. Creo que esta vez también [será así] porque la Chilindrina es una genia y muy graciosa", sostuvo.

El periodista Beto Ortiz presentará un nuevo libro en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019). Se trata de "De dudosa procedencia", libro de crónicas que reúnen las experiencias y el sentimiento de una época. Se presentará el 28 de julio a las 8 p.m. en la sala Blanca Varela.

Te sugerimos leer