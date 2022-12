Beto Ortiz confirmó a Karla Tarazona en 'El valor de la verdad'. | Fuente: Twitter

Luego de mencionar reiteradas veces que no se sentaría en el sillón rojo de "El valor de la verdad", Karla Tarazona fue confirmada como la próxima invitada del programa que se emite todos los sábados a las 10 p.m.

"Ni siquiera ha salido al aire y ya está generando una hoguera de aterradoras proporciones en la farándula local. ¿Quién le teme a Karla Tarazona?", escribió Beto Ortiz en su cuenta Instagran, donde publicó un adelanto del espacio de Latina.

Como se recuerda, la presentadora tuvo dos mediáticas relaciones con los cantantes Leonard León y Christian Domínguez, las cuales culminaron con polémicas separaciones.

Actualmente, Karla Tarazona forma parte del panel de conductores de "Válgame Dios" en reemplazo de Rodrigo González y Gigi Mitre tras su renuncia al programa.

Ella será la nueva invitada a "El valor de la verdad" que, en las últimas semanas, ha tenido como invitados a Nicola Porcella, la deportista Yuliana Bolívar y la maratonista Gladys Tejeda.

Karla Tarazona fue confirmada para la próxima edición de 'El valor de la verdad'. | Fuente: Composición

POLÉMICA POR EL TATUAJE

En 2017, Karla Tarazona decidió olvidar su relación con Christian Domínguez. La exconductora se borró el tatuaje con el nombre “Chistian” que llevaba en la espalda.

En el programa "En boca de todos", Tarazona se sometió al proceso de modificación que consistió en plasmar el dibujo de un lazo sobre la inscripción. "He aguantado tantas cosas que ya soy de fierro. Esto ya no me duele", aseguró.

Sin embargo, este no es el único tatuaje que Karla se hizo en honor a su amor por el cumbiambero. La también exmodelo tiene las iniciales “KC” en su tobillo, en referencia a Karla y Christian. Además, tiene otro que dice “Señora Domínguez” en su muñeca.

En noviembre de 2016, Christian Domínguez anunció que su relación de casi tres años con Karla Tarazona había terminado. Más adelante, el líder de la Gran Orquesta Internacional empezó una relación con la bailarina Isabel Acevedo, con la que participó en "El Gran Show".

