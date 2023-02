Ethel Pozo recuerda cuando de niña dijo quería ser como su mamá Gisela Valcárcel. | Fuente: Composición

Ethel Pozo se sumergió en la nostalgia al publicar un video de cuando su mamá Gisela Valcárcel la entrevistó por primera vez en "Aló Gisela", programa que condujo la 'Señito' durante los años 1987 y 1992 en Panamericana Televisión.

La conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, en ese entonces de 6 años, le dijo a su mamá que cuando sea adulta quería ser como ella... y luego ser monja.

“Mi primera entrevista en TV. Recuerdo perfectamente lo que quise decir con mi respuesta ‘ser como tú y luego ser monja’. Quería ser mamá de grande y ayudar a la gente más necesitada. Los adultos del set le dieron la interpretación que cada uno quiso y rieron genuinamente”, escribió Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel recordó la reacción que generó en las personas que estaban en “Aló Gisela” tras su respuesta; así como el 'look' que vistió para estar en el programa. “Mi vestido era rosado. Aunque en cámaras se viera casi blanco”.

Ethel Pozo consideró este video como un “recuerdo memorable”. Una publicación que en minutos alcanzó miles de reproducciones y decenas de comentarios de parte de sus seguidores.

REPONDE A BURLAS DE MAGALY MEDINA

La hija de Gisela Valcárcel es conductora del programa dominical “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y en distintas oportunidades ha sido criticada y parodiada por Magaly Medina. Burlas que podrían incomodar a Ethel Pozo, aunque es todo lo contrario, pues ella agradeció esa imitación.

“Le agradezco su parodia, me encanta que pueda dar su opinión. No me causa incomodidad, para nada. Además, hace su trabajo muy bien. No se espera que Magaly no critique", aseguró Pozo al diario "Trome".

Hace unos meses Magaly Medina y el ‘Loco Wagner’ crearon una escenografía similar al programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y lo llamó “Mi tía cocina mejor que Ethel”. Y además, la popular ‘Urraca’ dijo que siempre soñó con tener un segmento de cocina.

