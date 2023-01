Pedro Loli reapareció en 'El Dúo Perfecto' y rompió en llanto al pedir disculpas públicas a su familia. | Fuente: YouTube

Para séptima gala de “El Dúo Perfecto”, Gisela Valcárcel anunció la presencia de los cantantes de cumbia Pedro Loli y Maricarmen Marín entre sus invitados especiales. El músico reapareció en escena luego de protagonizar un escándalo de infidelidad filtrado por Magaly Medina en su programa “Magaly Tv: La Firme”.

Así, Loli llegó al espacio sabatino para cantar junto a los concursantes Braulio Chappel, Michel Robles, Mario Hart, Nesty y Angelo Fukuy en una ronda musical en la que la cumbia fue la principal protagonista.

Sin embargo, tras su presentación, Gisela Valcárcel tuvo un intercambio de palabras con el cumbiambero, quien brindó su versión de los hechos tras las acusaciones de varias mujeres que sostuvieron haber mantenido relaciones paralelas con él al mismo tiempo que estaba casado.

Pedro Loli cantó junto a Mario Hart, Michel Robles, Ángelo Fukuy, Braulio Chappel y Nesty. | Fuente: Instagram

LA VERSIÓN DE LOLI

“Decidí venir aquí, porque ya era hora”, señaló Loli frente a las cámaras de “El Dúo Perfecto”. Y al decirlo, se quebró y tomó un respiro para continuar: “Lo único que quiero decirles es que estoy bastante afectado. Y quiero que sepan que es la única vez que voy a hablar por respeto a mi familia”.

Más adelante, Pedro Loli indicó que más de una persona se aprovechó de la confianza que les proporcionaba. “Lamentablemente, soy una persona muy confiada y hay algunas personas que, de pronto, se aprovechan de eso y de mi amistad”, aseveró.

Asimismo, resaltó que, para él, lo más importante era la estabilidad de sus allegados. “Lo único que quiero decir es que no me importa absolutamente nadie más que mi familia. Y lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, disculpas por la exposición, porque ellos no se merecen esto”, dijo entre lágrimas.

En ese sentido, reafirmó que el único responsable de esta situación era él y añadió: “Mi verdad la sé yo. Y las explicaciones del caso solo se las merecen mi familia, nadie más”. Finalmente, le dio las gracias a Gisela Valcárcel por darle la oportunidad de realizar sus descargos.

