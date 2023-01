Amy Gutiérrez sobre Pedro Loli: 'No hay justificación cuando uno comete un error teniendo una familia' | Fuente: GV Producciones

El sábado pasado, Pedro Loli lloró en "El dúo perfecto" luego de protagonizar un escándalo de infidelidad filtrado por Magaly Medina en su programa. El cumbiambero brindó su versión de los hechos tras las acusaciones de varias mujeres que sostuvieron haber mantenido relaciones paralelas con él al mismo tiempo que estaba casado.

“Decidí venir aquí, porque ya era hora. Lo único que quiero decirles es que estoy bastante afectado. Y quiero que sepan que es la única vez que voy a hablar por respeto a mi familia. Lamentablemente, soy una persona muy confiada y hay algunas personas que, de pronto, se aprovechan de eso y de mi amistad”, dijo.

Amy Gutiérrez, amiga del cantante y quien compartió junto a él en una edición de "El dúo perfecto", habló sobre su situación y su versión sobre la infidelidad. "Errar es humano, pero también creo que no hay justificación cuando uno comete un error teniendo una familia. Pedro es mi amigo, pero cometió un error, y todo lo que venga ahora es porque él obró mal", mencionó.

"Él tendrá que caminar con eso y mantenerse fuerte si quiere recuperar a su familia. Yo sí creo que está muy triste, se le ve, porque en juego está su hijo, que sé es toda su vida y corazón. Pedro no es una persona mala. A él y a Fiorella les deseo que su fortaleza sea su bebé", finalizó.

LA VERSIÓN DE LOLI

Pedro Loli resaltó que, para él, lo más importante era la estabilidad de sus allegados. “Lo único que quiero decir es que no me importa absolutamente nadie más que mi familia. Y lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, disculpas por la exposición, porque ellos no se merecen esto”, dijo entre lágrimas.

En ese sentido, reafirmó que el único responsable de esta situación era él y añadió: “Mi verdad la sé yo. Y las explicaciones del caso solo se las merecen mi familia, nadie más”. Finalmente, le dio las gracias a Gisela Valcárcel por darle la oportunidad de realizar sus descargos.

Te sugerimos leer