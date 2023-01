Susan Ochoa tras quedar en sentencia: “Espero que el jurado sea justo y no regale puntos” | Fuente: Instagram

La reciente participación de Susan Ochoa en “El artista del año” no fue de su total agrado, pues quedó en sentencia y el sábado 8 de junio competirá con Jaime 'Choca' Mandros para asegurar su continuidad en el reality de canto y baile.

Aunque tiene claro que no es fácil tener buen performance en baile y canto al mismo tiempo, la ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar espera que el jurado sea justo con su decisión.

"Sabía que no solo es canto y baile, imagino que mis compañeros habrán bailado mejor ¿no? Espero que sean justos, pues y (los jueces) no estén regalando los puntitos”, dijo Susan Ochoa al diario El Popular.

PREFERENCIA POR DANIELA

Tras perder el versus de canto ante Daniela Darcourt, quien consiguió cuatro votos a su favor al interpretar "Qué sabe nadie" de Raphael, la ganadora de dos Gaviotas de Plata no pudo ocultar su incomodidad con el resultado.

Además, Susan Ochoa dejó entrever que el jurado habría tenido alguna preferencia por la cantante de salsa debido al cambio de canción que le permitieron hacer el tema.

“Yo digo las cosas que son realidad, no tengo filtros. Nos dieron una canción y Daniela no quiso cantar la canción, a ella se le permitió cambiar. “El Triste” es una canción difícil, a Daniela sí le permitieron cambiar, a mí no. Si hay trato contigo, también lo debo tener con la persona que está al costado”, explicó.

