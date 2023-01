Susan Ochoa renunció a 'El Artista del Año'. Ella dice que no se han vuelto a contactar con ella después de enviarle la carta notarial. | Fuente: GV Producciones

Susan Ochoa terminó su participación en "El artista del año" con una sonada renuncia por sentir que "minimizaron" su triunfo en Viña del Mar; además de sentirse incómoda en el 'reality' de Gisela Valcárcel. La artista chiclayana escuchó comentarios de que se creía superior a otros concursantes, algo que negó.

"Me molestó. No he pedido ningún privilegio. Yo le he pagado de mi bolsillo a Nicole (maquilladora) y mis demás compañeras también llevaron a las personas con quienes se sienten a gusto. Eso [los comentarios] me hizo sentir mal. Es hacer creer a la gente que soy alguien que no soy", dijo en entrevista con "Encendidos" de RPP Noticias.

Al renunciar a "El artista del año", Susan Ochoa recibió una carta notarial por salir de la competencia. Se dijo que le habían rescindido la penalidad; pero la artista afirmó que no ha vuelto a tener contacto con la producción. "No sé si me han exonerado [la multa] que son de 8 UIT (alrededor de S/.33,200)", indicó.

Revive la entrevista de Susan Ochoa en "Encendidos". | Fuente: RPP Noticias

La cantante negó que su salida se debiera por incumplimiento de contrato, sino que fue porque se sintió incómoda en el set. Ella lo explicó de la siguiente manera: "si tú vas a mi casa y te sientes mal en mi casa y soy consciente de lo que he hecho. ¿Tú vuelves a venir? En principio tomé esa decisión porque me sentí mal", agregó.

La ganadora de Viña del Mar 2019 dijo que está lista para pasar la página, después de la polémica con Gisela Valcárcel en "El artista del año", y que acepta las disculpas si son de corazón.

Por otro lado, Susan Ochoa anunció que ofrecerá una serie de conciertos en julio y agosto. Ella se presentará en Huancayo, La Molina (Lima), Arequipa, Tacna y Chile (donde se presentará por Fiestas Patrias).

Susan Ochoa dijo que se retiró de 'El gran show' porque se sintió incómoda. | Fuente: Archivo

LA FINAL DE "EL ARTISTA DEL AÑO"

“El artista del año” llega a su final este 29 de junio y, para la fecha, han convocado a reconocidos cantantes, actores y a un tenor para que integren la lista de jurados VIP.

Pelo D' Ambrosio, Ernesto Pimentel, Henry Gurmendi, Carlos Begazo, Joksan Valcárcel, Francesco Petrozzi, Damaris, Bruno Odar , Ani Alva Helfer y Vanessa Saba serán los encargados de calificar a los concursantes.

Natalia Salas, Stephanie Valenzuela, Sandra Muente, Kate Candela, Pablo Heredia y Mario Hart se preparan para levantar la copa de “El artista del año”, conducido por Gisela Valcárcel.

