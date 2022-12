Susan Ochoa fue sentenciada en la última gala de 'El artista del año'. | Fuente: Difusión

Susan Ochoa, quien la última gala de "El artista del año" se enfrentó en un duelo con Daniela Darcourt, fue sentenciada en el programa y el sábado 8 de junio competirá con Jaime Mandros ─también sentenciado─ para asegurar su permanencia en el programa.

Al término de la última edición del programa de Gisela Valcárcel, la cantante ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, reveló que no se siente favorita para ganarle a su compañero en la sentencia de la próxima fecha.

"No lo sé, ustedes han visto que todo puede pasar. Yo aquí no me siento favorita. Yo viene a mostrar mi talento y mi cariño para todos", dijo Susan Ochoa al término de "El artista del año".

Asimismo, la intérprete se refirió a la partida de Susan Prieto, quien dejó el programa el sábado 1 de junio, y reconoció que pese a la eliminación tienen "demasiado talento".

"Estoy muy apenada por mi amiga Susan Prieto porque tiene mucho talento, la quiero mucho y ella lo sabe. Ahora que ella se fue, quien sabe y yo me voy la semana que viene", agregó la concursante.

SUSAN OCHOA VS. DANIELA DARCOURT

El sábado 1 de junio celebró la sexta gala de “El artista del año”, programa de concursos de Gisela Valcárcel, que contó con la temática de cumbia para todos sus participantes.

Esta gala era esperada por los fanáticos de la salsera Daniela Darcourt y de Susan Ochoa, pues el sábado pasado -en la quinta gala- se anunció que ambas artistas realizarían un versus. Cabe recordar que Darcourt fue dos veces ganadora del programa de Valcárcel.

La cantante Susan Ochoa subió al escenario vistiendo un vestido de encaje negro con la cola larga, en medio de la barra del público, para interpretar el tema de José José, “El triste”. La apoyaron antes de que cantara los participantes Choca y Susan Prieto.

Por su parte, Daniela Darcourt apareció vestida de dorado y transparencias, para interpretar el clásico de Rafael “Qué sabe nadie”. La secundaron los concursantes del programa Mario Hart, Natalia Salas, Pablo Heredia y Estefany Valenzuela.

El veredicto del jurado, luego de las presentaciones, fue a favor de la salsera, quien acaba de lanzar su segundo disco con canciones propias titulado "Esa soy yo". Denisse Dibós, Adolfo Aguilar, Santi Lesmes y Michelle Soifer votaron a favor de Daniela, mientras que solo Morella Petrozzi le dio su voto a la ganadora de Viña del Mar.

