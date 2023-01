Susan Ochoa está con reposo hasta la próxima semana, indicó su esposo. | Fuente: Archivo

Tras la renuncia de Susan Ochoa de “El artista del año”, la cantante se encuentra en "reposo" dado que atraviesa un cuadro de estrés, según contaron la misma artista y su esposo Edgar Ferrer.

"Ella está con atención médica, está un poquito mal", sostuvo el también mánager de la ganadora de Viña del Mar. Luego señaló que la cantante está de descanso hasta la próxima semana. "Está con prescripción médica. Así que está descansando. Ahorita está en reposo hasta la próxima semana", agregó en declaraciones al programa "Válgame Dios".

Como se recuerda, a través de un video, Susan Ochoa explicó que su salida de “El artista del año” se debió a que se sintió "humillada" tras las palabras de Gisela Valcárcel en las que "minimizó" su participación en Viña del Mar.

En comunicación con Rodrigo González, conductor de "Válgame Dios", Susan Ochoa aseguró que no se volverá a referir a su salida de "El artista del año" pues no quiere estar en dimes y diretes.

"No quiero hacer un circo de todo esto, no es lo mio. No es lo que quiero para mi carrera, no quiero estar en estas idas y vueltas de respuestas. Ya dejé las cosas claras, conté el motivo de la renuncia y punto", fue el mensaje que envió la cantante a través de WhatsApp.

En el mismo mensaje, enviado a Rodrigo González, la ganadora de Viña del Mar 2019 dijo que se encontraba "con cuadro de estrés", del cual se estaba cuidando y recuperando.

EL MENSAJE DE SUSAN A GISELA

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

