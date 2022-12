Sandra Muente opinó con respecto a la salida de Pancho Rodríguez y Poly Ávila de 'El artista del año'.

Pancho Rodríguez fue la primera baja tras el estreno de “El artista del año”. Su salida fue decidida, según informó la misma Gisela Valcárcel, por la productora de “Esto es guerra”, quien se mostró en desacuerdo que el chico 'reality' comparta escenario con Poly Ávila, modelo que sacó al descubierto la fiesta en Asia. Ante esta noticia, el programa de Gisela Valcárcel retirarla del programa.

Ante estas decisiones que se han tomado con los dos participantes, la cantante Sandra Muente opinó al respecto y envió emotivo mensaje a sus excompañeros.

“A mí me impactó, porque pensé que si salía alguien [de 'El artista del año'] era por votos o porque el jurado lo decidía. La productora sabe cómo maneja sus cosas, no me puedo meter. Pero sí creo que hay que ser bastante solidarios y pensar que las cosas legales que tengan que resolverse sean de buena manera. Les mando un abrazo”, señaló la cantante de 28 años.

En otro momento, Sandra Muente manifestó que más allá de los concursantes mediáticos o no que ingresen a "El artista del año" o los puntos de rating que genere el programa, para ella es importante la buena presentación que ofrece al público que sigue al programa de Gisela Valcárcel.

Sandra Muente asegura que "El artista del año" presenta contenido agradable y apto para todo público.

“Siempre en la televisión habrá competencia, por temas de números. Espero ver algo que me nutra el alma, me haga sentir entretenida y feliz, no angustiante o escandaloso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, darle a la gente esa alegría, momento emocionante de nuestro performance. Lo que voy hacer -como artista- es ofrecerle un show desde el fondo de mi corazón”, aseguró la cantante de 28 años en entrevista con RPP.

Sandra Muente se pronunció tras la salida de Pancho Rodríguez y Paula Ávila de 'El artista del año'.

