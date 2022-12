Mayra Goñi y Nesty en la tercera gala de 'El artista del año'. | Fuente: Instagram

Esta noche se celebra la tercera gala de la segunda temporada de “El artista del año”, famoso programa de concursos conducido por la popular ‘señito’ Gisela Valcárcel.

Para esta gala, el jurado está conformado por el actor y director Bruno Ascenzo, la cantante Isabel Yñigo, la bailarina Morella Petrozzi y la conductora y empresaria Tilsa Lozano.

Tras la increíble presentación de Michelle Soifer junto a Miguel Álvarez, con quien protagonizó un cómico sketch basado en la novela protagonizada por Verónica Castro “Los ricos también lloran”, Mayra Goñi y Nesty subieron al escenario.

La pareja inició su interpretación del clásico de La India y Marc Anthony, “Vivir lo nuestro”. Cuando Goñi se encontraba a un extremo del escenario, Nesty pidió que apaguen la música para tomar la palabra.

“Llevamos en esta historia mucho tiempo, que si estamos o no estamos. Esto no es parodia. Es la primera vez que hago una declaración formal”, dijo el cubano y le propuso a la actriz ser su pareja.

“Te quiero preguntar delante de todo el mundo, delante de Gisela que es nuestra madrina, delante de tu mamá que está acá”, dijo el cantante y concursante de “El artista del año”.

La respuesta de la actriz de “Ven, baila quinceañera” fue positiva, lo que emocionó tanto al público presente como al mismo jurado. Luego de que realizaran su show (esta vez sin interrupciones), el jurado dio su veredicto, mayoritariamente positivo.

Recordemos que esta semana, en una entrevista con el diario Trome, la actriz aseguró que esperaba que el cantante cubano le hiciera una propuesta formal.

"Todavía no se declara, pero nos queremos mucho y estamos disfrutando el momento. Y no quiero suponer que ya estamos, porque en un momento de mi vida me fue muy mal, yo creí que ya estaba en una relación y, al final, me terminaron diciendo, "yo nunca te dije para estar" (risas). Soy una mujer chapada a la antigua, y me gusta que me propongan empezar una relación", dijo la cantante.

