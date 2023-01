Mayra Goñi y Nesty siguen en carrera para llevarse la copa de la segunda temporada de 'El artista del año'. | Fuente: Instagram

En la tercera gala de “El artista del año”, el cubano Ernesto Alejandro Galguera, más conocido como Nesty, interrumpió su presentación con la actriz Mayra Goñi para pedirle que fuese su novia.

“Llevamos en esta historia mucho tiempo, que si estamos o no estamos. Esto no es parodia. Es la primera vez que hago una declaración formal”, dijo cantante, que tuvo una respuesta afirmativa de parte de la actriz de “Ven, baila quinceañera”.

La pareja reveló que planean viajar a Iquitos de vacaciones. | Fuente: Instagram

MAYRA RESPONDE A ESPECULACIONES DE QUE EL ROMANCE ERA ARMADO

Las emociones parecían sinceras, pero de acuerdo con Mayra Goñi, al principio de su relación había personas que pensaban que su vínculo “era armado”. "Pensaban que era un tema estratégico. Si bien es cierto yo trabajo desde los 12 años en este mundo, nunca me he prestado para hacer ese tipo de cosas. Creo que cuando hay talento y algo que mostrar, no es necesario meterse en escándalos”, apuntó en entrevista con el diario Trome.

Por su parte, el reguetonero Nesty recordó que conoció a la actriz debido a una colaboración musical que realizaron juntos. “Nos empezamos a ver más, hubo buena ‘química’, pero desde siempre me gustó”, comentó.

¿CELOSOS?

La pareja, no obstante, no se puso de acuerdo cuando fueron consultados por los celos. El reguetonero Nesty aseguró ser “bastante calmado”; mientras que la concursante de “El artista del año” no lo ve así.

“Soy celosa, lo acepto; pero él no lo acepta. Hasta cuando me llegan regalos e invitaciones, me pregunta quién me las manda. Igual no le doy motivos, solo es la gente que a veces se quiere pasar de viva”, dijo Mayra Goñi.

