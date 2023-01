Mayra Goñi y Nesty continúan en carrera en la segunda temporada de 'El artista del año'. | Fuente: Instagram

Hace algunas semanas, la actriz de “Ven, baila quinceañera” anunció su ingreso como participante del sintonizado programa de concursos de Gisela Valcárcel “El artista del año”, con el propósito de relanzar su carrera musical, una que interrumpió debido a la actuación.

Una vez que se encontraba participando del reality, el cantante de reguetón Nesty interrumpió una de sus presentaciones para declarársele públicamente, a lo que ella respondió afirmativamente. Luego reveló que ya convivía con el intérprete.

Es así que, en entrevista con el diario Trome, Goñi ha asegurado que ambos se encuentran “netamente concentrados en el concurso”, debido a que no tienen tiempo para realizar otros proyectos.

“He querido relanzar mi carrera musical, pero la estoy dejando un poco de lado porque esto demanda mucho tiempo”, dijo la cantante en relación a los ensayos para las presentaciones en el programa sabatino.

Por otro lado, Goñi fue consultada sobre las ofertas laborales que tiene su actual pareja, el cantante cubano Nesty, para trabajar en el Perú, a lo que respondió que este recibe más propuestas que ella.

“Lo llaman a él y a mí nada”, acotó, a lo que el reguetonero afirmó que se encuentran concentrados en la competencia que cada día se pone más fuerte. “Cuando se acabe la temporada ya habrá tiempo para ver qué hacemos”, comentó el intérprete de “Bartender”, quien agregó que cree que su novia ganara la copa de “El artista del año”.

¿CONFLICTOS ENTRE LOS PARTICIPANTES?

La cantante también se animó a hablar sobre lo que sucede en el programa cuando las cámaras se apagan. En este sentido, aseguró que “la hacen pelear con todo el mundo”, por lo que se ha convertido en una persona conflictiva.

“Me dicen: ‘Mayra, ¿qué piensas de tal y de tal?’… y ya me he vuelto conflictiva. (…) Siempre están preguntando qué piensas de tu compañero, quién es el mejor, y eso ha creado un poco de conflictos, pero no nos hemos peleado con nadie”, apuntó.

