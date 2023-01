Mario Hart dio su opinión sobre la renuncia de Susan Ochoa de 'El artista del año'. | Fuente: GV Producciones

Susan Ochoa anunció su retiro de "El artista del año" porque no le perdona a la conductora Gisela Valcárcel que haya "minimizado" su participación en Viña del Mar 2019. Mario Hart, quien aún continúa en el programa, dio su opinión al respecto.

El piloto considera que la cantante se dejó llevar por los comentarios de sus fans en las redes sociales y la presión por su éxito en el reconocido festival. "Creo que Susan se ha sentido abrumada por sus fans. Creo que ella se ha dejado llevar por su seguidores", comentó el esposo de Korina Rivadeneira.

Por su parte, Mario Hart no cree que Gisela Valcárcel se haya equivocado con su comentario ─"no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata [en Viña del Mar], todos debemos alegrarnos”─ porque recalca que todos los participantes de "El artista del año" son artistas con talento. "A todos se nos tiene que tratar por igual en este programa y todos valemos lo mismo", agregó en un comunicado de GV Producciones.

El comentario de la conductora se dio después de que Susan Ochoa perdiera en un versus de canto con Daniela Darcourt. Hart considera que no habría razón para "picarse" porque perder ante ella es "un tremendo lujo". "Ambas son unas grandes", apuntó.

Por otro lado, la nueva gala de "El artista del año" será de telenovelas. Mario Hart admite que la actuación no es su fuerte, pero buscará dar lo mejor. Él tendrá como invitada a Rossana Fernández-Maldonado. "Me he sentido medio intimidado con Rossana porque vamos a hacer una escena en la que tengo que enamorarla y enamorar en ficción no es lo mío", comentó.

Susan Ochoa explicó que entró a 'El artista del año' porque quería conocer a Gisela. | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

EL MENSAJE DE SUSAN

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

La artista chiclayana, agradeció el apoyo que sus seguidores le han mostrado en redes sociales. "Esas gaviotas no se llaman Susan Ochoa, tienen el nombre del Perú. Es por eso que por dignidad y respeto a mi persona, decido dar un paso al costado", agregó.

