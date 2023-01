En la última gala de 'El artista del año', Gisela Valcárcel tuvo un desatinado comentario para Susan Ochoa. | Fuente: Composición

Susan Ochoa decidió dar un paso al costado y se retiró de "El artista del año" a raíz del desafortunado comentario que tuvo Gisela Valcárcel tras la victoria de Daniela Darcourt sobre la cantante chiclayana en un versus de canto.

“No importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata [en Viña del Mar 2019], todos debemos alegrarnos”, señaló la conductora en la última gala del 'reality'.

Muchas personas ─incluida la propia artista─ tomaron que la frase la humillaba. "Sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada", sostuvo la ganadora de Viña del Mar en su Facebook.

Después de la última gala de "El artista del año", la popular 'Señito' indicó que esa no fue su intención. "Eso no es humillar, para mí es tener claro que en el Perú hay talento y eso me encanta", comentó a través de su cuenta de Instagram.

PRIMERA RESPUESTA

En los últimos días, la cantante compartió dos notas periodísticas que daban cuenta de lo dicho por Gisela Valcárcel. En ambas, escribió frases referidas al episodio. La primera fue: "Dios tarda pero no olvida". La segunda resulta más polémica. "Todo da vueltas en la vida y eso ni el dinero logrará que uno no deje de pagarlas", disparó la ganadora de Viña del Mar.

Eva Ayllón salió a defender a Susan Ochoa con un mensaje, en Facebook, en el que le recalcó que ya tiene un nombre ganado en el mundo de la música.

“Eres una mujer de retos y sé que todos los asume con mucho profesionalismo y respeto, aceptaste esta nueva experiencia y sé que como siempre darás lo mejor de ti. No se trata de opacar a nadie, se trata de divertirte haciendo lo que tanto amas y demostrarte a ti misma que puedes con eso y más. Tú… ya eres Susan Ochoa”, finalizó Eva Ayllón.

¿EL VERSUS CON DANIELA DARCOURT NO FUE COORDINADO?

Estos no son los únicos comentarios de Susan Ochoa acerca de su participación en la pasada gala de "El artista del año". En su cuenta de Instagram, la intérprete chiclayana comentó que el enfrentamiento con Daniela Darcourt no estaba planificado.

"Yo no sabía del versus con Daniela [Darcourt], al contrario, las dos partes ya lo habían acordado y a mi solo me avisaron en el escenario. Soy sincera no me gustan los enfrentamientos y este no tenía razón, pero si me nombran tampoco me voy a correr", escribió Susan Ochoa como respuesta a uno de los comentarios de su publicación.

La respuesta termina de manera fulminante: "Tampoco conozco la intención de las personas, pero yo todo lo dejo en manos de Dios, él sabe mis sentimientos, solo él conoce la intención y el corazón de los demás".

