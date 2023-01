A Kate Candela no le gusta exponer su vida privada. | Fuente: GV Producciones

Kate Candela, quien competirá en la final de "El artista del año", confesó estar enamorada; pero prefiere que el público no se enfoque tanto en su vida sentimental sino en su trabajo.

"Mi vida privada la cuido y valoro mucho [...] Quiero que la gente vea a Kate Candela cantante, no a Kate Candela la enamorada de tal", sostuvo en comunicado enviado por GV Producciones.

A propósito del plano sentimental, dijo que no le interesaría salir con un futbolista como ha sido el caso de otras artistas. "No me ha gustado ir por esa línea, es una cuestión de gustos. No es que sea malo fijarse en un futbolista, pero a mí me jala más el arte", indicó la concursante de "El artista del año".

La final de 'El artista del año' será este 29 de junio. | Fuente: GV Producciones

Este año, Kate Candela se retiró, tras cinco años, del grupo Son Tentación para emprender su carrera como solista. "Lo hice porque mis ambiciones habían crecido", explicó. "Me arriesgué y estos son los resultados. Me ha costado mucho pero estoy contenta. Estoy encaminada al éxito, quiero ser exitosa, estoy empecinada en eso", dijo la intérprete de "Ámame".

Ella agradece su paso por Son Tentación, al que ingresó con 21 años, pues fue su "vitrina para enseñarle a la gente lo que puedo hacer, para darme a conocer".

Respecto al futuro, a Kate Candela le gustaría vivir fuera del país y hacer una carrera en el extranjero. Por otro lado, ella se ve ganando este 29 de junio "El artista del año". "Llego con todo, estoy ensayando mucho porque quiero levantar la copa", agregó.

Gisela Valcárcel sumó a 10 nuevos jurados al 'reality'. | Fuente: Instagram

LA FINAL

“El artista del año” llega a su final este 29 de junio y, para la fecha, han convocado a reconocidos cantantes, actores y a un tenor para que integren la lista de jurados VIP.

Pelo D' Ambrosio, Ernesto Pimentel, Henry Gurmendi, Carlos Begazo, Joksan Valcárcel, Francesco Petrozzi, Damaris, Bruno Odar , Ani Alva Helfer y Vanessa Saba serán los encargados de calificar a los concursantes.

Natalia Salas, Stephanie Valenzuela, Sandra Muente, Kate Candela, Pablo Heredia y Mario Hart se preparan para levantar la copa de “El artista del año”, conducido por Gisela Valcárcel.

Te sugerimos leer