Gisela Valcárcel le respondió a Susan Ochoa, quien mediante redes sociales presentó un video donde anunció su retiro definitivo de "El artista del año" luego de sentirse "humillada" por la popular 'señito'.

La conductora utilizó su cuenta de Instagram para publicar el video en el que pide disculpas por sus declaraciones en "El artista del año" y asegura que en ningún momento humilló o atacó a la cantante, que ganó dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019.

"Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo que no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan y quiero hacerlo. He visto este video varías veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco, pido perdón, pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo... Susan mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos", escribió Gisela en Instagram.

Además, la presentadora le recordó a Susan Ochoa cómo fue "a ensayar la semana pasada" y no entiende la decisión de la cantante de autoexcluirse del programa.

"Tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada... tú lo sabes. ¿Por qué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien", agregó.

Finalmente, Gisela precisó que el sábado 15 de junio hablará tendido sobre el tema en "El artista del año" y dejó abierta la invitación a Susan, debido que considera que el programa es el espacio del "talento peruano".

"Tengo más que decir, pero es mejor mostrar el video completo, lo haré el sábado en el programa que puedes considerar tuyo, pues así lo sentimos todos, ‘El artista del año’ es de ustedes, el gran talento peruano. Un abrazo y mi cariño y respeto de siempre", concluyó.

¿QUÉ DIJO SUSAN OCHOA?

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

La artista chiclayana, agradeció el apoyo que sus seguidores le han mostrado en redes sociales. "Esas gaviotas no se llaman Susan Ochoa, tienen el nombre del Perú. Es por eso que por dignidad y respeto a mi persona, decido dar un paso al costado", agregó.

La cantante también tuvo duras palabras contra Gisela Valcárcel. "Empezó a hablar sobre una persona que no soy, a hacer entender que yo me siento mejor que otros artistas. ¿En qué momento yo me he sentido más que alguien?", dijo.

"En todas sus explicaciones [Gisela] dio a entender algo que no soy, haciéndome quedar mal. No entiendo por qué comparar uno con el otro, entre artistas. Cada persona tiene algo en especial", manifestó la ganadora de Viña del Mar 2019.

