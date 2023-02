Edith Tapia le envió este mensaje a Melissa Loza, luego de que hiciera público su embarazo. | Fuente: Composición

Edith Tapia, quien actualmente es productora general de Sinargollas, habló con RPP Noticias luego de que Melissa Loza, expareja de su hijo Guty Carrera, anunciara su segundo embarazo a los 36 años, el pasado 14 de octubre.

La también actriz desconocía sobre el anuncio que realizó la exconcursante de "Esto es guerra" sobre su estado de gestación en redes sociales, pero aprovechó en felicitarla por esta buena noticia.

"Recibir un hijo es una bendición, le deseo lo mejor. Después de tantos años, tener un bebé es como volver a empezar; es como si fuera una madre primeriza. Le deseo lo mejor, que su hijito crezca sano y fuerte. Yo creo que es la mejor bendición que le ha podido llegar", dijo Edith Tapia.

Asimismo, desmintió haber tenido una mala relación con Melissa Loza, cuando ella era pareja de su hijo Guty Carrera, pero sí reconoció que algún momento le dijo públicamente las cosas que no le "gustó".

"Nosotras erámos amigas, no tan cercanas como para salir a tomar el té, pero somos colegas porque ella también es modelo. Yo la he contratado para varios trabajos. Mediáticamente si hubieron unas cosas que yo sí dije lo que no me gustó en su momento, pero fue una cosas que va y que viene. Yo con ella jamás he discutido o peleado", agregó.

Finalmente, confesó que nunca ha presionado a sus hijos para que sean padres. "En su momento mis hijos decidiran cuando quieran tener hijos. Yo sí los tuve joven y les dije a mis hijos disfruten de su juventud, viajen, conozcan hasta que ya decidan formar un hogar. Insisto, los hijos son una bendición, pero a la vez es una responsabilidad tan grande que te obligan a postergar tus sueños", concluyó.

