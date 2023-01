El padre Pablo Larrán presidió la ceremonia religiosa que selló la unión entre Edison Flores y Ana Siucho. | Fuente: Latina

¡Con la emoción al tope! Así vivieron su matrimonio Edison Flores y Ana Siucho, la pareja que protagonizó la boda del año. La ceremonia religiosa se realizó en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el distrito Santiago de Surco, y estuvo presidida por el padre Pablo Larrán.

El acto litúrgico arrancó más de una sonrisa a los recién casados e invitados. Y es que el sacerdote no perdió la oportunidad de sacar a relucir su buen sentido del humor, que además dejó más de una enseñanza en torno al compromiso que la pareja asumió al casarse.

"Ámense, siempre. Habrán días de sol y lunas, no llena sino vacía. Ese es el reto de la vida", empezó diciendo el padre Larrán, para luego realizar una analogía entre el matrimonio y un partido de fútbol. "Este partido, jugadlo hasta el final porque para eso has venido aquí. Para tener en nuestras vidas la bendición de Dios", señaló.

Esa no fue la única comparación que hizo Larrán. También les aconsejó: "Vuestro matrimonio es eterno. No os preocupeis. Clasificais el partido de la vida". Y en otro momento de la ceremonia, el cura confesó que el jugador Renato Tapia fue su alumno en el colegio. "Edison, ¿dónde está Renato (Tapia)? Sabías que fue mi alumno en el colegio. Me debe una nota de religión", dijo el padre, arrancado risas entre los invitados y la pareja.

Al cerrar el acto litúrgico, el padre Larrán les dio una recomendación final: "Ana, lucha tu matrimonio. Edison, defiende tu matrimonio. Edison y Ana, luchad y defended tu matrominio".

El sermón del padre Pablo Larrán estuvo marcado por las bromas y los consejos en torno al secreto de un buen matrimonio. | Fuente: Latina

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La historia de amor entre Edison Flores y Ana Siucho tiene su origen en el fútbol. Todo inició cuando el popular ‘Orejitas’ conoció a Roberto Siucho, hermano de su novia, durante su paso por el equipo Universitario de Deportes.

La amistad entre Flores y Siucho superó el encuentro en el gramado y el jugador del Monarcas Morelia logró asistir a casa de su compañero para las reuniones que se organizaban allí. Fue de este modo que Edison y Ana entraron en contacto.

Así, la actual pareja empezó con una amistad que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación que ya cumplió más de 5 años. “Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, contó el futbolista a “Reporte Semanal”.

Sin embargo, la perseverancia de Flores logró conquistar el corazón de Ana Siucho al punto que tras todo este tiempo se convertirán en esposos. La pedida de mano fue realizada en Disney. "Ella se imaginaba como un cuento de hadas como en Disney, en un castillo. Eso me lo dijo en el primer año, cuando nosotros empezábamos o ni siquiera éramos enamorados y me quedé con eso siempre", dijo Edison Flores.

