Aunque Paolo Guerrero y Alondra García Miró terminaron su relación en el año 2017, el vínculo entre la modelo y Petronila González, madre del capitán de la selección peruana, nunca se quebrantó. La comunicación entre ambas continuó incluso cuando el 'Depredador' mantuvo una relación sentimental con la brasileña Thaísa Leal.

Ahora que la ex chica 'reality' y el delantero nacional han retomado su romance, la mamá Paolo Guerrero reveló qué cualidades hacen de Alondra hacen que tenga una alta estima por ella.

“Es una chiquita que me ve y siempre se preocupa. Me saca a pasear, me dice: vamos para aquí o para allá. Es una buena mujer, así que me parece que será una buena nuera”, mencionó Petronila González, más conocida como “Doña Peta”.

Y ante la posibilidad de que Paolo Guerreo y Alondra García Miró decidan contraer matrimonio, la mamá del futbolista dio el visto bueno a la ex chica 'reality'. Sin embargo, tiene claro que, aunque quiera ver a ambos en el altar, no es ella quien decide en el corazón de su hijo.

“Depende de ellos, uno no puede en el corazón de los hijos. Si deciden, está aprobada”, dijo Petronila González a las cámaras de "Domingo al día".

ALONDRA GARCÍA MIRÓ EN BRASIL

En enero de este año, Paolo Guerrero regresó a las canchas tras un año de suspensión emitida por el Tribual Federal Zuiso (TAS). Tras cumplir de manera oficial su castigo, el futbolista quedó habilitado para volver al Internacional de Porto Alegre para jugar contra Caixa.

En este importante encuentro deportivo, Alondra García Miró fue captada, por globoesporte.com, en el estadio Beira-Rio, lugar donde se enfrentaron ambos equipos.

