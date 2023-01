Katia Condos saludó a Federico Salazar por el Día del Periodista. | Fuente: Instagram

La actriz de cine y teatro, Katia Condos, aprovechó el Día del Periodista, que se celebra este 1 de octubre en nuestro país, para dedicarle una publicación a su esposo Federico Salazar.

A través de su cuenta de Instagram, Condos envió un romántico mensaje para el presentador de "América Noticias".

"¡Feliz día a mi periodista particular y privado!", anotó la intérprete junto a una fotografía en la ambos lucen muy elegantes: ella de vestido rojo y él de traje.

SOBRE LA PANDEMIA

Sobre la crisis por la COVID-19, Katia Condos confiesa que le "cuesta un montón aceptar la situación de aislamiento por la pandemia” y que ahora lamenta haber renegado por trabajar un domingo.

“No sabes la cantidad de veces que me he quejado de que un domingo tenía que ir al teatro. La próxima vez que vaya al teatro un domingo, lloraré de la felicidad”, indicó la actriz de "Locos de amor 3", quien habló de la reinvención del teatro.

"Se me hace un nudo en la garganta. No tengo idea de qué pasará. El arte siempre se reinventa, no se acaba, nos hace humanos, es el reflejo de la sociedad. No sé si durante un tiempo se tendrá que hacer en espacios abiertos", expresó Katia Condos.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.

Te sugerimos leer