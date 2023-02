Jesús Alzamora habla sobre la lectura y la creación de 'La Estantería', su programa digital en Instagram. | Fuente: Captura de pantalla

Jesús Alzamora tiene diversas facetas entre sus trabajos como conductor de televisión y mago: es un gran amante de la lectura y busca incentivarla en otras personas. Por ello, lanzó “La Estantería”, un programa digital donde recomienda libros, desde su cuenta oficial en Instagram.

Por motivo del Día del Libro, el famoso presentador conversó con RPP Noticias sobre su segmento digital. Alzamora continúa trabajando en la televisión peruana, pero considera que esta misma también ha perdido cierta llegada ante los proyectos que se desarrollan en internet.

“Hace tiempo creo que el contenido que se crea en internet es el bien presente, ni siquiera el futuro. Creo que la tele ha perdido mucho campo, mucho terreno. Todavía trabajo en televisión, estoy en Plus Tv. Pero creo que lo que se viene es una tendencia fuerte, donde nosotros mismos como comunicadores hagamos nuestro contenido”, comentó.

Sobre la creación de su programa digital, Jesús Alzamora pensó en crear algo que sea entretenido, y a la vez educativo, junto un amigo y socio. Al ir tras esta idea, nació “La Estantería”, donde recomienda libros de forma didáctica.

“Mi objetivo ahora es educar entreteniendo o entretener educando, y para eso creé ‘La Estantería’, donde tratamos de recomendar un libro con mucha diversión y chongo, y la gente se pega”, contó el conductor peruano. “Sin dejar de lado los tips para que la lectura se vuelva un hábito interesante, específicamente con los libros que son los que más me gustan”.

El primer episodio de “La Estantería”, centrado en “Prosas apátridas”, obtuvo cerca de 200 mil visualizaciones en Instagram, un éxito inesperado para Jesús Alzamora. “Ya tenemos cinco programas, cuatro libros recomendados. La idea que todos los domingos salga uno estando en cuarentena”, reveló.

En esta cuarentena, las personas también están construyendo un hábito de lectura, debido al tiempo libre. Sobre ello, Jesús Alzamora opina que es la mejor forma de entretener y educar a la mente, frente a noticias desalentadoras, pero debería ser constante hasta después del aislamiento social.

“Si bien sirve para la cuarentena, creo que la lectura sirve para la vida en general. Como digo en ‘La Estantería’, para mí el verdadero currículo son los libros que has leído. Generan una sensación y amplitud de conocimientos e imaginación brutal”, agregó en este Día del Libro.

SOBRE LAS CRÍTICAS

Hace unos días, usuario de Twitter criticó uno de los trabajos digitales del presentador Jesús Alzamora. Al ver esto, el conductor peruano decidió enviar unas palabras, pese a que no suele responder comentarios negativos en redes sociales.

“Generalmente no respondo a esas personas. En este caso sí me parecía importante responder porque se me estaba acusando de hacer algo con el Estado, cuando yo no he recibido un sol (…) Eso sí me parece que está mal, porque es literalmente una difamación”, aclaró sobre su respuesta en Twitter.

“Uno tiene que estar pensando en crear y no en responder críticas, porque lo único que están haciendo es generar caos”, añadió Alzamora.

¿QUÉ ESTÁ LEYENDO JESÚS ALZAMORA EN EL DÍA DEL LIBRO?

Por la celebración del Día del Libro, consultamos a Jesús Alzamora qué libro estaba leyendo actualmente. Según nos cuenta, el fallecimiento del escritor brasileño Rubem Fonseca será motivo de para rendirle un homenaje en “La Estantería”.

“Suelo leer varios libros a la vez. Ahora, con motivo del fallecimiento de Rubem Fonseca, estoy releyendo un libro que se llama ‘Diario de un libertino’, así como ‘Pequeñas Criaturas. Son libros muy buenos, y estoy viendo cuál de los dos se publique para ‘La Estantería’”, reveló a RPP Noticias.

