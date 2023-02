Magaly Medina, Melissa Paredes, Gisela Valcárcel, Natalie Vértiz y más figuras de la tv peruana enviaron mensajes por el Día de la Madre. | Fuente: Composición (Instagram)

Algunas las tienen presentes, otras ya partieron, pero el caso es que este Día de la Madre diversas celebridades de la televisión peruana decidieron enviar mensajes por esta fecha especial en el que recordaron sus experiencias maternas, así como a las mujeres que les dieron la vida.

Así, Magaly Medina decidió utilizar sus redes sociales para compartir un videoclip en el que aparece junto a su madre. Desde su cuenta de Instagram, donde publicó el material audiovisual, la conductora de "Magaly TV: La Firme" escribió en la leyenda:

"Siempre hago reír a mi mami y hoy que es su día solo me queda decirle gracias. Por los consejos, por las alegrías y por estar siempre conmigo, pase lo que pase. Feliz día a todas las mamás que me siguen y me ven día a día. ¡Que pasen un lindo día de la mamá!".

Por su lado, Tula Rodríguez también compartió dos publicaciones en su cuenta de Instagram: una en la que hacía un repaso por su experiencia como madre de su hija Valentina, y otra donde recordaba a su madre Clara, quien falleció en marzo pasado tras contraer la COVID-19.

Según la presentadora de "En boca de todos", convertirse en mamá fue "lo más hermoso de esta vida", además de un reto grande. En una fotografía donde aparece junto a su hija sentadas en la cama, Rodríguez recalcó que este es el "reflejo de ese compañerismo" que sobresale cuando pasan tiempo juntas.

"Con el tiempo he aprendido que como madres debemos abrazar todos los momentos, ya sean maravillosos o desafiantes", señaló.

Y en su otra publicación, compuesta por un videoclip junto a su mamá Clara, Tula Rodríguez escribió en la descripción: "Si tienes a tu mamá viva, ámala mucho, en vida se hace todo por ella. No tienes idea el dolor que se siente perderla. Si tu mamá ya partió, recuérdala siempre sé feliz, porque eso quisiera ella para ti".

Al igual que Tula Rodríguez, Natalie Vértiz también se pronunció sobre ser hija y mamá en este Día de la Madre. En una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece con su madre y su hermana Mariana, abrazadas, la presentadora de "Estás en todas" comentó:

"Feliz día a mi mágica mujer, a mi reina, la que siempre está ahí con los brazos abiertos. Mi guía para todo, ¡te amo y aprecio todos los días de mi vida! Mis hermanas y yo somos tan afortunadas de tenerte. Dicen que los hijos eligen a sus padres, pues yo te elegiría en esta y mil vidas más".

Mientras, en otra publicación, Natalie Vértiz valoró los momentos que pasa junto a su pequeño hijo Liam, fruto de su matrimonio con Yaco Eskenazi. "Mi mejor amigo por siempre. Te amo con cada fibra de mi cuerpo, mi rey hermoso", indicó.

Según la conductora, dar a luz a su primer bebé le dio "una seguridad y fuerza" que no pensó tener. Por eso, la experiencia maternal la ha llenado de fortaleza y le hacen "sentir especial y amada". "Prometo cuidarte, guiarte y amarte para siempre", apuntó.

Mensajes empoderadores

Por otro lado, la actriz y conductora Melissa Paredes envió un mensaje empoderador por este Día de la Madre, en el que, según comentó desde su cuenta de Instagram, las mamás son mujeres que aman "con tanta fuerza" a sus hijos o hijas que podrían protegerlos con sus "propias vidas".

"¡Y también nos amamos a nosotras mismas! ¡Somos súper mamis!", acotó la intérprete de "Dos hermanas". Ella, como se recuerda, está casada con el futbolista Rodrigo Cuba, con quien tiene una hija, aunque no ha descartado en diveras entrevistas tener un segundo bebé prontamente.

Así como Paredes, la conductora Gisela Valcárcel también dedicó algunas palabras a las mamás peruanas y, para ello, aseguró que la tercera gala de su programa "El artista del año" estuvo dedicado a las "madres queridas".

"Nosotras sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, ellos nos enseñan que somos capaces de dar sin esperar nada a cambio... nos convierten en poseedoras del amor más puro", manifestó la presentadora de televisión.

Por último, Gisela Valcárcel también saludó a "las tías que sin engendrar aman como mamás".

En tanto, la actriz Emilia Drago compartió una fotografía con su mamá en sus redes sociales. A ella le agradeció por enseñarle a "caminar, comer, a bailar, dormir, a jugar, a creer en mí misma".

Según la protagonista de "Asu Mare", su madres es el mejor ejemplo que tiene. "Te agradezco por todo lo que haces por mí y todo lo que haces por mis hijas", indicó.

Como se recuerda, con dos hijas pequeñas, fruto de su matrimonio con Diego Lombardi, la experiencia materna ha sido para Emilia Drago motivo de inspiración para su trabajo creativo y, en este Día de la Madre, ofreció su obra "Llámame mamá" vía streaming.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer