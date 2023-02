Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid confirmaron su relación amorosa a finales del 2018. | Fuente: Instagram

La relación amorosa entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid comenzó a finales del 2018 y, desde entonces, ambos han demostrado ser inseparables. Su prueba de amor se hará oficial cuando se digan el “sí” definitivo en su próxima boda.

Por esa razón, recordamos la historia de amor de la pareja que nació, hace casi dos años, cuando la hija de Jessica Newton confirmó su relación sentimental con el líder del grupo Néctar. Cabe destacar que, los rumores de su romance iniciaron tras una publicación realizada por la organizadora del Miss Perú en sus redes sociales.

“Yo estaba cerrando unos negocios en Miami y ahí nos conocimos. No estaba nervioso. Jessica siempre ha sido muy linda conmigo desde antes de conocer a Cassandra. Ninguno imaginó que la vida se iba a encargar de unirnos y que hoy iba a haber una bonita relación como familia”, indicó el popular ‘Bomboncito de la cumbia’ en el pasado a “Magaly TV: La firme”.

Para Deyvis Orosco, el matrimonio nunca estuvo totalmente alejado de sus planes. Poco después de oficializar su romance con Cassandra Sánchez de Lamadrid, admitió que soñaba con tener hijos y una buena relación como la de sus padres. “Mis padres nunca se casaron, pero creo que nunca he visto una pareja tan enamorada como ellos hasta que el día mi papá se fue”, señaló a ATV Noticias en ese entonces.

¿UN BEBÉ ESTÁ EN CAMINO?

Para Jessica Newton, un nieto sería una de las mayores bendiciones y estaría contenta con un pequeño fruto del romance entre Deyvis y Cassandra. Sin embargo, por el momento, los novios no han confirmado tener planes de un bebé, así lo ha dejado claro la exreina de belleza.

“Una emoción a la vez. Si he llorado de felicidad con la pedida, imagínate con el nieto. Muchos pensaron que Cassandrita estaba embarazada, pero estos chicos se casan por amor y no por compromiso”, aseguró. “Las historias de amor superan incluso a los cuentos de hadas cuando los sentimientos son los correctos”, agregó.

EN EL 2019

El noviazgo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid inmediatamente captó la atención de sus seguidores, pero muchos deseaban saber lo que pensaba Jessica Newton de esta unión en un comienzo. “Mi mamá nos ha criado para ser independientes y confía en nuestros valores. Ella nunca ha tenido problemas con mis amigos ni, en este caso, con mi novio”, aseguró la joven empresaria a “Magaly TV: La firme” en febrero del 2019.

En las redes sociales, Orosco ha demostrado pasar muchos momentos junto a la familia de su pareja. Hoy está demostrado que goza de una buena relación con su suegra, quien siempre ha esperado lo mejor de ambos. Por su parte, Sánchez también tuvo un momento para conocer a los seres queridos del cantante de cumbia a mediados del año pasado. “Estoy enamorada de su familia. Su mamá es una mujer segura y fuerte”, dijo a “Válgame Dios”.

Diversos programas de espectáculos dejaron entrever que habría un distanciamiento de la pareja. Entre rumores de separación, ambos dejaron claro que su amor era más fuerte que nunca con un mensaje de la hija de Jessica Newton: “Cuando uno tiene magia no hacen falta los trucos ni encantamientos. ¡Me haces inmensamente feliz, Deyvis Orosco!”.

Deyvis Orosco no solo se ha desempeñado como intérprete de cumbia, sino que también escribió su primer libro “Lo que fui, lo que soy”, cuya presentación se dio en la FIL Lima 2019. Tanto sus éxitos como los de Cassandra Sánchez de Lamadrid, son un motivo de celebración y reconocimiento para ambos.

“Siempre mantuve mi vida separada de los medios, pero es innegable lo que me está pasando. Después de estar tanto tiempo solo ahora puedo compartir algo lindo (con Cassandra)”, explicó a Perú 21 sobre las buenas épocas que ha atravesado en el ámbito laboral y amoroso.

EN EL 2020

A comienzos del 2020, la pareja viajó a Estados Unidos para pasar sus vacaciones en Disney. A su regreso, la pandemia de COVID-19 explotó en el mundo y se declaró la cuarentena obligatoria en nuestro país.

En un momento muy duro para la escena artística, el hijo de Johnny Orosco se vio obligado a hacer un parón en sus conciertos y empezar a trabajar en sus proyectos y lanzamientos musicales. Mientras tanto, el encierro en casa no afectó el romance de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

En conversación con RPP Noticias, la exreina de belleza Jessica Newton compartió su deseo de que Deyvis y Cassandra se conviertan en padres muy pronto. Pese a que, ahora mismo, no hay planes de un bebé en camino, ella confesó que es un tema que ha mencionado a su yerno en anteriores ocasiones.

“Me encantaría un bebé de Deyvis y de Cassandra. Por supuesto que sí. Yo siempre lo fastidio (a Deyvis) de que le va a tener que poner de nombre Newton porque sino mi apellido no va a quedar porque su apellido sería Orosco Sánchez de Lamadrid. Entonces, lo único que he pedido es que le pongan Newton aunque sea de segundo nombre”, señaló.

En julio pasado, Deyvis Orosco enfrentó un momento duro en su vida luego de ser sometido a una operación quirúgica de emergencia, debido a los fuertes dolores. “Se volvió algo insoportable que nos hizo volar a la clínica y terminó con una operación maxilofacial”, reveló Cassandra Sánchez de Lamadrid a Trome.

EN LAS MALAS Y BUENAS

Su recuperación fue positiva y el cantante agradeció que su novia se mantenga a su lado en todo momento. “Hoy me siento mejor, pero no solo por tus cuidados sino, porque siempre estuviste conmigo, Cassandra. Te amo”, escribió en sus redes sociales tras su mejoría.

Hace un mes, el intérprete de “No te creas tan importante” cumplió 34 años en compañía de su pareja y seres queridos en un panorama donde son imposibles las grandes celebraciones por la pandemia. “Me gustan los detalles. Soy un poquito fanático de algunas cositas, pero Cassandra a medianoche tuvo un gesto bonito. Decidí cerrar los 33 trabajando, pero cuando bajé había una cena con velas, con torta”, confesó el músico a Magaly Medina.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se comprometieron en una romántica noche, el pasado 23 de octubre. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jessica Newton fue la primera en anunciar que el cantante de cumbia le propuso matrimonio.

"Sí, sí, sí, un millón de veces, sí, mi amor. Te amo sin principio ni final. Porque este amor no tiene tiempo, ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia", escribió Cassandra. "Toma mi mano y no la sueltes, ¡aquí estaré siempre para cuidarte! Llegaste cuando menos lo esperaba y te convertiste en parte de mi vida. Ahora a escribir nuestra historia juntos. Te amo, mi reina", agregó el artista de cumbia en Instagram.

