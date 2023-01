Deyvis Orosco sobre las críticas a la cumbia en el 'Vivo X el rock': 'Uno toma las cosas de quien viene' | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Tras el anuncio del cartel de festival Vivo X el Rock 2019, que se realizará el sábado 23 de noviembre, en cuatro escenarios repartidos dentro y fuera del Estadio de San Marcos, muchas críticas en redes sociales sobre inclusión de agrupaciones de cumbia, como Armonía 10, Los Shapis, Deyvis Orosco y hasta la cantante que fusiona el folclore con los ritmos urbanos, Wendy Sulca.

Tras su participación en "El artista del año", Deyvis decidió responder a las críticas y se afirmó que "uno toma las cosas de quién viene". "Más que criticado hay un tipo de comentarios. Siempre, yo tengo claro que cuando hay algo importante, la gente habla. Y no me refiero, sino al evento. Particularmente, cuando me invitaron a ser parte de este festival, que lleva muchos años, me pareció importante que quiera esta unión de fuerzas", dijo.

Agregó que más allá del nombre del festival (que resalta el rock), se busca "dosificar" los estilos musicales. "Más de 50 bandas nacionales e internacionales y que también puedan compartir un poco de algunas osas. Está Armonia 10, está Wendy Sulca. La gente que nos invita sabe lo que he venido haciendo", mencionó.

Además del éxito profesional, Deyvis también comentó sobre su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton. "Yo soy un tipo que vive su momento y todavía no hemos hablado de eso (del matrimonio). Paso a paso", mencionó.

Hace unos días, Orosco comentó que conforme pasa el tiempo va “cerrando ciclos”. “(…) No me apena decir que cumplo 33 años, la edad de Cristo, es algo especial. Siempre he sido agradecido con todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Cada cumpleaños es un nuevo nacimiento, así que feliz. Más que un concierto será una gran fiesta", contó al diario Perú 21.

El cantante también habló sobre la relación que mantiene actualmente con su novia, gerente comercial de Miss Perú e hija de la organizadora de estos certámenes, la exmiss Perú Jessica Newton.

“Siempre mantuve mi vida separada de los medios, pero es innegable lo que me está pasando. Después de estar tanto tiempo solo ahora puedo compartir algo lindo (con Cassandra). Nunca voy a olvidar el 2017, que fue el año en que hice la película, falleció mi abuela, se cumplió años de lo de mi papá”, dijo y agregó que, a fines de octubre, sus fanáticos por fin podrán deleitarse con su nuevo disco.

Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

