Deyvis Orosco compartió con sus seguidores cómo va su relación con su novia Cassandra Sánchez. Para dar más detalles, el cantante de cumbia reveló que le gustaría agrandar su familia.

En una transmisión en vivo de Instagram, el líder del grupo “Néctar” contó a sus seguidores cuántos hijos quiere tener. Además, le dio el pase a su pareja quien no dudó en jugarle una broma.

“Me gustaría un grupo de cumbia”, dijo Cassandra sin dudar. A lo que, Deyvis contestó: “Ella quiere doce hijos. Eso es un grupo porque una orquesta de cumbia falta los vientos, es más números”, aseguró.

Entre risas, Sánchez aclaró: “No, no, no mi amor con grupo está bien”. Mientras Orosco no paraba de reírse por las ocurrencias de su novia.

RUMORES DE EMBARAZO

Al hablar de su familia, Cassandra Sánchez descartó los rumores de su embarazo. Como se recuerda, Deyvis Orosco le pidió la mano en matrimonio y desde ese momento se tejió una serie de comentarios sobre que estaba esperando un hijo.

“Una emoción a la vez. Si he llorado de felicidad con la pedida, imagínate con el nieto. Muchos pensaron que Cassandrita estaba embarazada, pero estos chicos se casan por amor y no por compromiso”, aseguró Jessica Newton. “Las historias de amor superan incluso a los cuentos de hadas cuando los sentimientos son los correctos”, dijo.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid han demostrado ser inseparables frente a sus seguidores en redes sociales. No solo se envían mensajes de amor, sino que se apoyan el uno en el otro en términos laborales. Tras casi dos años de relación, se comprometieron y esperan casarse el próximo año.

