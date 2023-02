Devyis Orosco y Cassandra Sánchez postergan su boda. | Fuente: Instagram

El compromiso de Deyvis Orosco con Cassandra Sánchez de Lamadrid está pasando por uno de los mejores momentos y, tras confirmar que tienen pensado en casarse, el cantante de cumbia reveló que postergarán su boda después de que la vacuna contra el nuevo coronavirus llegue a nuestro país.

“Queremos que el momento preciso llegue para que la gente que nos quiere pueda celebrar con nosotros. Por ahora, lo primero es priorizar la salud, así que vamos a esperar la llegada de la vacuna”, comenzó su mensaje en las redes.

Para el intérprete de “No te creas tan importante” la salud es lo primordial por lo que le dará prioridad a ello y, por otro lado, donde se ha visto que incrementaron el número de fallecidos por el virus, reveló que no es momento de “hacer una fiesta”:

“El tema de la pandemia es una realidad diferente a la que se vivía antes. Pensar en celebración justo en este momento que está comenzando la segunda ola y que tanta gente está sufriendo, no es oportuno”, explicó.

No obstante, Deyvis Orosco comenta que la postergación no ha afectado su relación con Cassandra Sánchez y no paró de llenarla de elogios: “Nosotros estamos pasando por una etapa linda y sólida como relación. Cassandra se ha convertido en un pilar de mi vida y de mi carrera, ella me ha dado el equilibrio que tanto necesitaba”, sostuvo el músico.

DOBLE BODA

El pasado mes de octubre, Deyvis Orosco le propuso matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid. Y en un reciente comunicado a la prensa, el cantante de cumbia no descartó que podría celebrar una doble boda en España y el distrito de Collique en Lima.

“Bueno, conociendo a mi suegra, lo más probable”, dijo en alusión a Jessica Newton. Aunque también matizó: “Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo”.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que, de tener hijos algún día, le gustaría que estos “sigan caminando por ahí, que sepan de dónde vino su padre”. “Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí”, añadió.

Sea como fuere, Orosco negó que existiera presión familiar para la boda con su novia. “Yo no recibo presión de nadie. Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima”, señaló.

