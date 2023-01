Deyvis Orosco disfruta de su romance con Cassandra Sánchez de Lamadrid. | Fuente: Instagram

El último año Deyvis Orosco se ha mostrado feliz con su pareja, Cassandra Sánchez de Lamadrid. Si bien no piensa en matrimonio o hijos, por el momento, él ha decidido "disfrutar y vivir el momento".

En medio de los recientes escándalos por infidelidad, el músico prefirió no generalizar y sostuvo que aún existen hombres fieles. Además, se mostró en contra de las deslealtades.

"Claro que sí hay hombres fieles. Es un tema sumamente delicado, siempre he tratado de no entrar en polémicas; pero en una relación de pareja, los terceros salimos sobrando. Cada uno debe manejar su vida con respeto y cuidarlo. ¿Si perdonaría una infidelidad? No, por eso me tomé el tiempo de buscar a alguien [Cassandra Sánchez de Lamadrid] con quien compartir mi vida tranquilo", manifestó Deyvis Orosco.

Por otro lado, indicó que mantiene una buena relación con los padres de su pareja ─Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid─ a los que llamó su segunda familia. "Mi suegra me tiene cariño y es recíproco, lo mismo también va para mi suegro", sostuvo a "Ojo".

Deyvis Orosco aún no piensa en el matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid. | Fuente: Instagram

Para el 2020, el músico ya había comentado que se iba a tratar de un año muy importante en su carrera. Deyvis Orosco prepara un tour internacional ─con el que recorrerá Latinoamérica, EE.UU. y Europa─ además de lanzar un nuevo disco.

LAS PALABRAS DE CASSANDRA

Al inicio, Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, se enfrentó a las críticas por su relación con el cantante. "Yo jamás interioricé las críticas, para mí es una novedad, no las tenía presente y nos hemos encargado que nuestra relación se mantenga al margen de todo", indicó hace unos meses.

La gerente comercial de Miss Perú resaltó que se siente orgullosa de la exitosa carrera musical que lleva Deyvis Orosco. "Estoy orgullosa de él, estamos muy felices, creo que toda nuestra relación se ha caracterizado por ser muy especial para los dos", sentenció.