Un veinteañero Deyvis Orosco asumió un gran reto: continuar con el legado de su padre Jhonny, fallecido en un accidente de tránsito, como líder del Grupo Néctar. Si bien él siempre supo que la música era su destino, quería destacar por sus propios trabajos. Nunca tuvo en mente tomar la posta a su padre.

"Jamás imaginé ser el cantante de Néctar", confesó en el programa "Encendidos" de RPP Noticias. Cuando sucedió el accidente, en el 2007 en Buenos Aires, se enfrentó a una difícil decisión: perseguir sus sueños y construir su propio nombre en la música o continuar con el legado paterno.

"Desde que tuve uso de razón, quería tener mi marca propia y al final fui fiel a eso. Pero me tocó unos años de pausa, dejar el legado sólido porque el Grupo Néctar pertenece al soundtrack de la vida de muchos peruanos. Me permitió comenzar un nuevo camino dejando mi nombre en msica popular", indicó Deyvis Orosco, quien comenzó como solista a los 19 años con la producción "Gotitas de lluvia".

IMPOSIBLE OCULTAR SU ROMANCE

Orosco marca diferencia con otros artistas ya que no suele exponer su privacidad. Si bien entiende que es innevitable dar a conocer ciertos detalles de su vida, y lo hace según su decisión a través de las redes sociales, decidió que sería la excepción y no la regla. Él no buscaría exponer su vida privada para acaparar cámaras.

"Yo no quiero hacer lo que todo el mundo hace. Esa palabra me cambió el chip. Mi estrategia será no ser uno más del montón, seamos el diferente", sostuvo. "Uno permite que entren hasta donde uno quiere", agregó.

Respecto a su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid, que ella dio a conocer en Instagram, manifestó que fue "casi inevitable ocultar algo que es a la vista o que uno está viviendo" por las redes sociales.

Deyvis Orosco está cerrando planes para el 2020 al que considera que será un año muy importante. Él se presentará, el 23 de noviembre, en el festival Vivo X el Rock 2019. Además, este año lanzó su libro "Deyvis Orosco: Lo que fui, lo que soy".

