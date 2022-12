Deyvis Orosco relató cómo pasó su cumpleaños junto a su familia y su pareja Cassandra Sanchez de Lamadrid. | Fuente: Instagram / Deyvis Orosco

Una vuelta más al sol. Deyvis Orosco celebró este 8 de septiembre su cumpleaños número 34, una fecha especial que él decidió pasar de una manera distinta. En conversación con Magaly Medina, el cantante confesó que “normalmente, la pasaba trabajando”.

“Fue diferente y agradecido por tener salud, lo primordial. Muy bonito el cumpleaños”, dijo el cumbiambero en el programa “Magaly TV: La Firme”. “Más que afortunado, agradecido, porque siento que tantos años de trabajo me han permitido poder cuidarme y cuidar a los míos”, añadió.

Orosco reveló que visitó por la mañana visitó a su familia, acompañado de su pareja Cassandra Sanchez de Lamadrid, quien a la medianoche le dio una sorpresa.

“Me gustan los detalles. Soy un poquito fanático de algunas cositas, pero Cassandra a las 12 de la noche tuvo un gesto bonito. Decidí cerrar los 33 trabajando, pero cuando bajé había una cena con velas, con torta”, detalló.

Asimismo, el cumbiambero contó que Jessica Netwon tuvo “detalles muy bonitos” con él. “Fue una tarde muy linda. Jessica me llamó en la mañana, me había preparado una sorpresa para la noche y me ha venido con unos detallitos muy lindos”, apuntó.

REGRESO A LOS ESCENARIOS

Luego de siete meses lejos de los escenarios debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Deyvis Orosco anunció que ofrecerá su primer concierto virtual junto a toda su orquesta el próximo 24 de octubre mediante la plataforma de Teleticket.

Sorpresa fue para el cumbiambero que, en apenas un día, se haya vendido 5 mil entradas de su presentación, según confirmó en conversación con Magaly Medina. El cantante señaló que al principio veía con distancia este tipo de apuestas digitales.

“Desde que comenzaron los shows virtuales, decidí tomarme un tiempo para analizar cómo era ese mundo. En estos meses, lo he estado estudiando, y ya tenemos fecha, las entradas ya están en Teleticket”, indicó.

La noticia de esta venta récord coincidió con el cumpleaños de Orosco, quien afirmó en “Magaly TV: La Firme” que su éxito actual se lo debe a su papá. “Millones de gracias a la gente que compró las entradas. Más allá de eso, fue el regalo de mi padre. Me escribió mucha gente de todo el mundo”, agregó.

