Cassandra Sánchez rechaza ser una novia celosa en su relación con Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid pasan la cuarentena en pareja, pero la hija de Jessica Newton esclareció los rumores sobre los supuestos celos en su relación. De una forma muy particular, la gerente comercial de la organización Miss Perú demostró todo lo contrario en sus redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, Cassandra compartió un video del cantante de cumbia junto a una fanática durante uno de sus pasados conciertos. La publicación se da a razón de las preguntas que le hicieron, en la red social, sobre si ella era una novia celosa.

“El otro día jugué el tema de preguntas con ustedes en Instagram y la pregunta más repetida fue: ‘¿Eres celosa?’. Me reí mucho y la mejor forma de responderles es este video. ¿Cómo haríamos? Creo que queda más que claro que no, pero me tomo la pregunta con alegría”, escribió Cassandra Sánche de la Madrid en la leyenda del clip, donde aparece Deyvis Orosco y su fan.

En ese sentido, la joven, de 27 años, envió sus cariños a las seguidoras del intérprete de “No me vuelvo a enamorar”. “Un beso a las chicas del club oficial de Deyvis Orosco pronto nos volveremos a encontrar. Recuerda que tú y tu pareja son un equipo, tienen el poder de potenciarse para llegar a ser su mejor versión”, agregó en la publicación de Instagram.

EN CUARENTENA

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez atraviesan la cuarentena juntos. Desde sus redes sociales, la hija de Jessica Newton ha mostrado cómo es su rutina en estos días de confinamiento social, sobre todo, junto a su querida mascota.

“Instantes que duran para siempre, es increíble cómo tanto puede cambiar en tan poco tiempo. Que la cuarentena sea un momento de reflexión para todos nosotros, donde salgamos siendo mejores personas, valorando lo que realmente importa. Mis amores”, comentó sobre una fotografía que muestra al artista de cumbia junto a su perro Wakatay.

Te sugerimos leer