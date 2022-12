Nicola Porcella: Cronología de sus escándalos | Fuente: Instagram

Nicola Porcella, ahora con 32 años, ingresó al reality juvenil “Esto es guerra” en el 2012 durante la emisión de la primera temporada. El joven ganó popularidad por su aspecto físico y, en el 2018, inició una relación amorosa con su compañera de trabajo, la modelo Angie Arizaga.

ESTO ES GUERRA

A lo largo de su tiempo en el reality, Nicola Porcella fue suspendido en varias ocasiones debido a sus malas reacciones al perder competencias o reclamar puntos. La más controversial fue la de octubre de 2018, cuando tuvo una gresca con Christian Domínguez, porque le anularon su punto.

En diciembre de ese año, Porcella anunció su salida “definitiva” y en sus redes sociales agradeció al programa. Pese a ello, en enero del 2019, retornó al reality juvenil, aunque no le duró mucho tiempo. En febrero de 2019, Nicola fue suspendido tras ser acusado de hacer trampa, pero nuevamente regresó al espacio de América Tv.

LA FIESTA EN ASIA

El 6 de febrero del 2019, la argentina Paula Ávila denunció haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en una popular playa de Asia. Según su versión, la fiesta fue organizada por chicos realitys, en los que estaba también Nicola Porcella.

Al respecto, Porcella indicó en Instagram que lamentaba “muchísimo que se hayan generado situaciones tan delicadas que podrían atentar contra la integridad de muchos de los que estuvimos”. “Considero fundamental una investigación profunda que permita identificar a los responsables de los hechos denunciados públicamente por una de las víctimas", escribió.

Al caso, que llegó hasta el Ministerio de la Mujer, se sumó la denuncia de la modelo Claudia Meza, quien dijo que también fue drogada durante la fiesta. Luego, Porcella revelaría que esto motivó una de sus tantas salidas de “Esto es guerra”.

EL VALOR DE LA VERDAD

Semanas después, el exintegrante de “Esto es guerra” se presentó en “El valor de la verdad”, donde habló sobre el caso de la fiesta y negó haber drogado a la argentina. Aquí fue cuando Porcella contó que a raíz de la denuncia, el canal América TV decidió acabar su contrato “hasta que resuelvas tu problema”, le dijeron.

Asimismo, dijo que sospechó de la colocación de drogas en las bebidas de Poly Ávila y Claudia Meza, pero que todo se realizó en un área segura de la casa de su amigo Faruk Guillén, a quien conoce hace más de 10 años.

ANGIE ARIZAGA

En el 2015, se difundieron una serie de audios, en los que se escuchaba a Angie Arizaga contar que había amenazado a Nicola con denunciarlo, puesto que este la habría agredido físicamente.

"La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: 'Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio', y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa", fueron las palabras de la modelo.

En agosto del 2019, el programa de Magaly Medina mostró un video de Nicola Porcella a las afueras de una discoteca en Miraflores, evidentemente exaltado, pidiéndole a Arizaga -entre insultos- que suba a un taxi. "Te estoy diciendo que vamos para allá, carajo"; "Cállate la boca, conchatumadre"; "Ven acá, no me jodas", se escuchó en el clip, lo que provocó que la producción de “Esto es guerra” decida su salida definitiva.

MAGALY MEDINA

En septiembre del 2019, Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la conductora Magaly Medina ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil por S/. 1'000.000 debido a las "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality (este caso sigue en proceso).

SU RETORNO

Luego de seis meses alejado de las cámaras, Latina convocó a Nicola Porcella para conducir el reality “Todo por amor” junto con la actriz Karina Rivera. Ambos retornarían de la mano en la nueva propuesta.

Sin embargo, durante el debut del programa, Porcella dijo “acá nadie se ‘gilea’ a Karina [Rivera] más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, luego de que uno de los concursantes manifestó que la conductora de televisión se encontraba “despampanante”.

La expresión fue criticada en redes sociales y autoridades como la exministra de la Mujer, Ana Jara, y la Defensoría del Pueblo rechazaron el comentario, calificándolo de delictivo y machista.

En la tercera emisión del programa, Nicola no apareció y Karina señaló que su compañero se “tomará un tiempo para procesar el comentario inapropiado”. Sin embargo, el jueves 20 de febrero, retornó al espacio de Latina.

