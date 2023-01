Delly Madrid anunció que esta embarazada de mellizas a sus 40 años. | Fuente: Instagram de Delly Madrid

Delly Madrid anunció que está embarazada de mellizas fruto de su matrimonio de seis años con el español Antón Alba. En comunicación con el programa “En boca de todos”, la modelo dio la primicia derrochando alegría por esta nueva etapa en su vida.

“Estoy muy emocionada, me siento bendecida, siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla dura, no solamente desgaste físico sino también emocional, mental”, dijo con la voz entrecortada Delly Madrid.

En medio de la emoción, la modelo dijo que “es increíble e inexplicable lo que estoy sintiendo”, más aún porque desde hace años buscaba convertirse en madre y tener hijos de Antón Alba, con quien se casó el 28 de diciembre de 2013 en Barcelona.

Modelo contó que tiene cinco meses de embarazo y que tendrá mellizas | Fuente: Captura de TV

Aunque prefirió mantener en privado el nombre que pondrá a sus hijas, Delly Madrid sí reveló que sus mellizas contarán con doble nacionalidad, pues su padre es español.

UN MENSAJE DE FUERZA

En medio de la alegría por su embarazo, la modelo peruana de 40 años aprovechó en enviar un mensaje a las mujeres que buscan convertirse en madres. “El mejor consejo es que siempre se realicen chequeos con sus ginecólogos, estén bien informadas. Es la mejor opción para que en algún momento puedan lograr este sueño maravilloso como el que yo estoy viviendo”.

La popular ‘Elegantísma’, además de contar que toda la familia está feliz por su embarazado, se animó a mostrar su ‘pancita’. “Cada vez crece más, está enorme para tener cinco meses”.

Tula Rodríguez se emocionó con la noticia de la modelo e hizo un emotivo comentario. "Muchas mujeres pasan por este proceso. Y es muy duro estar mes a mes esperando con ansias el resultdo positivo y no se da. Ser mamá es un regalo".

