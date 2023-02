Tatiana Astengo revela las razones por las que no estará en 'De vuelta al barrio' la próxima temporada. | Fuente: Instagram

Tatiana Astengo, la popular “Elvira” en “De vuelta al barrio”, anunció su retiro para comenzar nuevos retos en su carrera como actriz. En una entrevista realizada por “Domingo al Día” de América Televisión, confesó las razones por la que no estará más en esa serie.

Uno de los motivos por los que decidió dar un paso al costado fue porque su papel de villana necesitaba un giro y dejó de ser un reto. “Cuando algo para mí no es un reto, siento que necesito moverme”, aseguró.

Además, Tatiana Astengo confesó que no llegó a un acuerdo con la producción ya que sus horarios y fechas no coincidían con lo que ella tenía pensado, así que la mejor decisión que tomó fue cerrar la etapa de “Elvira”.

“Se me complicaba con otras cosas que quiero hacer. No hubo una coordinación con el tema de horarios y fechas, yo no iba a poder estar todo el año, ellos querían que yo estuviera todo el año”, indicó.

Sin embargo, la razón principal fue porque tomó la decisión de ser guionista ya que lo consideró una “necesidad”. “Yo hace tiempo tenía esa idea, tengo que escribir, tengo esa necesidad. Como no llega ese guion que tú quieres, entonces escríbelo tú, pues y obviamente va a partir de una mujer”, dijo en el dominical.

Además, Tatiana Astengo reveló que seguirá en algunas producciones peruanas como "Mari Mari, luchando con el corazón", la serie biográfica de Maricarmen Marín.

La actriz se despidió de sus seguidores y aseguró que “Elvira” siempre estará agradecida por la gran acogida que tuvo su personaje en “De vuelta al barrio”:

"No sigo en la siguiente temporada y tengo mucho agradecimiento a todos los que se engancharon con 'Elvira'. Yo me divierto con mis personajes, me gusta el proceso de creación. Luego se lo entrego a los espectadores, ya son de ellos".

