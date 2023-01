Raysa Ortiz, actriz de 'De vuelta la barrio', terminó de grabar su primera película en Ecuador. | Fuente: Instagram

La actriz Raysa Ortiz, quien forma parte del elenco de "De vuelta al barrio", cierra una etapa. Ella terminó las grabaciones de su primera película "Misfit", a cargo de Enchufe TV.

A mediados de diciembre, viajó a Ecuador para unirse al rodaje en el que también participaron la youtuber argentina Mica Suárez, Julián Cerati, Samara Montero y Gimena Gómez.

Raysa Ortiz aseguró que conoció a gente maravillosa. "No puedo creer que en tan poco tiempo hayamos hecho tanta química entre todos, pero nos vamos a volver a encontrar", comentó en Instagram.

A pesar del entusiasmo por su primer trabajo en el cine, la actriz de "De vuelta al barrio" se mostró triste por el final de las grabaciones. "No quería que acabe, pero todo tiene su final. Es mi primera película y vivimos experiencias increíbles", compartió junto a unas fotos de su paso por el set.

"Misfit" es la segunda película a cargo de Enchufe TV y Touché Films. La actriz agradeció a Orlando Herrera por "ser el primero en dirigirme en esta primera experiencia de mi vida".

Raysa Ortiz se alejó temporalmente de "De vuelta al barrio" para viajar a Quito (Ecuador) y ser parte del rodaje. Entre los últimos capítulos de la serie, se mostró que su personaje Estela Bravo se despedía de su familia y vecinos del barrio San José.

UN SALTO AL SIGLO XXI

Como se recuerda, “De vuelta al barrio” cambió radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19 y, aunque los años no han pasado para los personajes, su historia es retratada desde el enfoque del 2020.

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la serie de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.

