Miguel Vergara formará parte del elenco de 'De vuelta al barrio'.

Miguel Vergara, actor que ha aparecido en la serie “Al fondo hay sitio” y en películas como “Asu Mare”, se une al elenco de la serie “De vuelta al barrio” en su cuarta temporada.

“Estoy muy contento, me llamaron para interpretar al Mini Muky, un chamán. Soy el hijo perdido del Muky [Manolo Rojas]”, afirmó el artista al diario Trome.

Tras su regreso a la televisión, confesó sentirse emocionado ya que, en los primeros meses de la pandemia, se encontraba sin un trabajo fijo. Él decidió reinventarse y empezó a pasear perros para ganarse la vida.

“[Estoy] Agradecido con la oportunidad y feliz de reencontrarme con amigos y compañeros”, aseguró sobre su ingreso a "De vuelta al barrio".

Miguel Vergara comentó que pasó momentos duros por el aislamiento social ya que no había producciones en las cuales trabajar. Sin embargo, se reinventó y ahora tiene proyectos culturales en los que está trabajando:

“Tengo otros proyectos con mi Asociación Cultural ‘Camisa de fuerza’, como el programa ‘Carmeliando’ que estará súper genial, así que vamos por más”, apuntó.

EL CAMBIO DE ÉPOCA DE “DVAB”

En conversación con RPP Noticias, el guionista Gigio Aranda compartió algunos detalles del incierto futuro de la cuarta temporada de "De vuelta al barrio". Por ahora, considera que no sería posible regresar al pasado [la década de 1980] por más de que la nostalgia haya sido la esencia principal de la serie. Frente a la COVID-19, el panorama es otro y se adapta a nuestras vivencias de hoy.

“Ya no podemos hacer el retroceso”, negó esta posibilidad. “Sigo triste de haber tenido que hacer este cambio, pero regresar de nuevo al pasado sería difícil. Me hubiera gustado jugar a que los siguientes 15 capítulos de ‘De vuelta al barrio’ vamos a hacer una locura sobre qué pasaría en el barrio San José en esta época de pandemia, con fecha de inicio y final. Pero no hemos podido hacer eso”, agregó.

Aranda admite haber visto las reacciones de los espectadores de “De vuelta al barrio” que se sintieron decepcionados el traslado al 2020. Tal como los seguidores de la ficción, él también lamenta no poder haber plasmado la entrada a los 80's en este barrio limeño. Pese a la tristeza en el público, pensar en una producción como esa ahora mismo resulta imposible.

