Maricielo Effio está separada de Ernesto Pacheco, con quien tuvo a su hija Brissa. | Fuente: GV Producciones

Soltera y enfocada a su trabajo en la televisión. Así se encuentra Maricielo Effio, a quien no se le ha conocido una nueva pareja después de divorciarse de Ernesto Pacheco con quien tuvo una hija. "Mi corazón está solo, no hay nadie", recalcó la artista de 44 años.

Esta semana, la actriz regresó a la televisión con la cuarta temporada de "De vuelta al barrio". El rodaje, que se vio interrumpido a causa de la pandemia, se retomó hace un par de meses siguiendo todos los protocolos sanitarios para mantener a salvo al equipo.

Effio se mostró entusiasmada por retomar su papel de Fanny Chuquisengo e indicó que esa es su prioridad. "La serie está super. Estamos muy contentos de regresar a las pantallas, agradecemos la acogida del público. Por ahora estoy dedicada a la serie, no tengo más proyectos", indicó en un comunicado de GV Producciones.

La artista comentó qué es lo que ha aprendido durante seis meses de cuarentena: "La pandemia me enseñó a ser más tolerante, a amar a la familia por sobre todas las cosas, a apreciar las cosas simples de la vida, a reencontrarnos".

Por otro lado, Maricielo Effio participará este 4 de octubre en "Mi mamá cocina mejor que la tuya" junto a sus compañeros de "De vuelta al barrio". Ella hará dupla con Santiago Suárez para enfrentarse a Magdyel Ugaz y Rodrigo Sánchez Patiño.

"A mí me gusta cocinar, sé cocinar, y siempre que tengo tiempo lo hago. Rodrigo [Sánchez Patiño] dice que no cocinamos nada, pero eso no es verdad. Y aunque Santiago no es tan ducho, fue un buen compañero. Llegamos a divertirnos y lo conseguimos", comentó.

RELACIÓN FAMILIAR

En marzo pasado, la actriz Maricielo Effio negó rotundamente que esté intentando retomar su relación con Ernesto Pacheco, exesposo y padre de su hija Brissa. La bailarina aseguró que solo se ven por temas relacionados a su pequeña y eso no quiere decir que estén pensando en retomar su relación.

En declaraciones para el diario Trome, la actriz aseguró que no tiene pensado en iniciar nuevamente su romance con él. “No hay ningún acercamiento en lo absoluto. Nosotros somos padres de Brissa, tenemos una relación muy buena y súper cordial. Mi hija ya tiene 6 años. La relación con Ernesto es bastante tranquila, aprendiendo a ser mamá y papá cada día”, dijo.

Además, Maricielo Effio aseguró que está soltera y que por el momento no está buscando pareja ya que está concentrada en sus proyectos personales.

