Emilio Noguerol anunció su compromiso a través de redes sociales. | Fuente: Instagram

El actor Emilio Noguerol, recordado por ser el conductor del programa infantil “La Hora Warner”, y ser parte de la novela “De vuelta al barrio”como Julio Ganoza en las primeras temporadas, anunció su compromiso a través de las redes sociales.

Compartiendo una serie de fotos donde sale su novia, Daniela Bussalleu, mostrando su anillo, el actor contó cómo fue ese momento especial para ambos y qué tenía preparado para pedir su mano.

“Dani me hablaba de muchas cosas y yo no atinaba a decir mucho, estaba nervioso, inquieto, preocupado por que la canción que sonaba sea la adecuada, concentrado en cómo me veía, ¿sería acaso el momento? ¿mejor de día? ¿cuatro de enero sonaba bien? ¿y si en Bajada de Reyes? ¿una cena más elegante? ¿el champagne y el ramo de rosas? ¿serenata?”, decía el también actor en “Al fondo hay sitio” recordando ese momento.

Sin embargo, líneas más debajo de su publicación, Noguerol comentó que no tenía que ser un día ni un lugar específico, la idea era estar con su pareja: “No tenía que buscar el momento perfecto, porque ella era el momento perfecto”, agregó.

Convirtiendo el jardín en un campo para hacer un picnic, el actor peruano confesó sentirse nervioso por preguntarle si quería ser su esposa, y más, estaba ansioso por la respuesta.

“Le pregunté si veía esa estrella grande allá a la derecha y aprovechando su distracción busqué la cajita en mi bolsillo para ponerla en su pecho, cuando sintió el peso abrió los ojos y no podía creerlo”, aseguró.

Emilio se puso de rodillas, abrió la cajita donde está el anillo y tras hacerle “la pregunta del millón”, Daniela respondió entre lágrimas y besos que sí. Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar ya que llenaron la publicación con comentarios de buenos deseos.

