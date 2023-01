El hombre identificado como Jaime Cilloniz retuvo a la actriz Danna Ben Haim contra su voluntad en un ascensor. | Fuente: Instagram

La actriz Danna Ben Haim hizo una denuncia por intento de secuestro contra un hombre que la retuvo contra su voluntad en el ascensor de un edificio. La actriz conocida por interpretar a Betty en “De vuelta al barrio” compartió el video de los hechos en el que se ve al hombre identificado como Jaime Cilloniz impedirle la salida.

Según cuenta Ben Haim en Instagram, tenía que asistir a una prueba de vestuario, pero le dieron un número de departamento equivocado, el cual no existía de acuerdo al portero. Al brindarle el nombre de la persona, le indicó que vivía en el piso 11. Cabe destacar que, el edificio tiene la puerta de ascensor que da directamente hacia las puertas de los vecinos.

“Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empuje (estaba sin seguro), al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso”, escribió Danna Ben Haim.

“Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso. Le dije: ‘ay, discúlpame, me he confundido de piso’ y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video”, agregó.

En el siguiente video publicado por la denunciante Danna Ben Haim, el hombre acusado se identifica como Jaime Cilloniz y se observa cómo retiene a la joven contra su voluntad por más de 10 minutos en un ascensor. Advertencia: las imágenes pueden resultar perturbadoras para el espectador.

“Estaba demasiado nerviosa, ni siquiera podía formar oraciones. Gracias eternas a los vecinos que un poco más y rompen la puerta de atrás para sacarme. La denuncia ya está sentada en la comisaría ante la Dirincri. Este señor es un peligro y sobretodo para los propios vecinos de ese edificio. Estoy bien y a salvo”, señaló la integrante del elenco de “DVAB”.

