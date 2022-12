Daniela Darcourt envió motivador mensaje | Fuente: Instagram

La salsera Daniela Darcourt no la estaría pasando muy bien, luego de que le hackearon su cuenta de YouTube; sin embargo, hace lo posible por sobrellevar los malos momentos, por ello, la cantante escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para expresar sus emociones.

“Estos días no han sido los mejores para mi... Hay momentos en los que me detengo, pienso y digo “¿Para que continuar?” “¿Para que es todo esto?””, inició su publicación en la red social, en la que tiene más de 2.2 millones de seguidores.

Daniela Darcourt, de 23 años, aseguró que el mundo del arte no es nada fácil y que la exposición a las críticas a veces la puede hacer sentir mal, pero pese a ello seguirá detrás de sus sueños.

“Muchos piensan y creen que esto es sencillo, que la carrera de cualquier persona que haga arte es un mundo de cuento pero es más duro y difícil de lo que se imaginan... Nos encontramos a diario con comentarios que nos tumban al piso, nos sorprenden con palabras de “compañeros y amigos” que dijeron sobre ti y de tu trabajo, y un sin fin de cosas y responsabilidades que nos duelen y nos encierran en mundo de sentimientos increíbles”, sostuvo.

“Hoy, a pesar de eso y más, decido sonreírle a la vida, decido recordarme a mí misma que este es mi sueño y que por nada ni nadie dejaré de crecer y menos de creer en mí”, añadió Daniela Darcourt.

Finalmente, la intérprete de “Señor mentira” aconsejó a sus seguidores a luchar para lograr las metas que se han propuesto a pesar de las adversidades y de que siempre existe gente que no valora los esfuerzos.

“Así que si tú hoy no estás bien, piensas que ya no se puede o quieres abortar misión porque alguien que no conoce de tus sacrificios te hizo sentir mal: sonríele y demuéstrale que en esta vida, todo se puede”, anotó. “Aquí voy una vez más, y esta vez, aún más fuerte de lo que ya soy”, concluyó la artista.

