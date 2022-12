Daniela Darcourt reveló que convivió con dos exparejas y reflexionó sobre esta etapa de su vida. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

Daniela Darcourt terminó por confesar algunos detalles de su vida íntima en conversación con sus seguidores por redes sociales. Como que convivió con dos de sus exparejas, por ejemplo. Una situación que la llevó a reflexionar sobre esta etapa de su vida.

A través de stories en su cuenta de Instagram, la salsera contó: “De las cuatro personas con las que estuve, solamente he convivido con dos. Más con una que con la segunda, porque con la segunda fue medio convivir”.

De esta faceta, Darcourt subrayó que, en efecto, “es un poquito complicado” compartir el mismo espacio con una persona. “Son tus manías con las de la otra persona y hay que evaluarlo”, aconsejó a sus seguidores.

Asimismo, confesó que ella elige a sus parejas sin fijarse en su condición social. “Voy a estar con la persona con la que yo me enamore, la persona que me corresponda, la persona que me presuma y me cuide”, explicó.

Y, finalmente, la cantante aseguró que le disgusta las preguntas sobre sus exparejas durante las citas, pues se siente obligada a preguntar lo mismo. “Esa pregunta me saca de quicio… No lo hagan”, recomendó.

Daniela Darcourt respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre sus antiguas relaciones sentimentales. | Fuente: Instagram / Daniela Darcourt

SER MADRE SOLTERA

El año pasado, Daniela Darcourt ya mencionaba que se sentía lista para ser madre y que estaba entre sus planes. Tampoco tendría problemas en convertirse en madre soltera, como aseguró a sus fans.

El pasado mes de enero, también en sus stories de Instagram, la salsera respondió distintas preguntas de sus seguidores; una de ellas era: ¿te gustaría ser madre soltera si no pudieras formar una familia?

La cantante contestó "verdadero". "Ya lo he dicho antes. Sé que es quizás un poco más difícil pero sí, verdadero. No tengo ningún problema. Amo la idea de convertirme en mamá", sostuvo Darcourt.

La cantante de "Probablemente" también señaló que se encuentra soltera hace más de un año y que no supera rápidamente una separación. "A menos que salga o termine una relación que ya viene desgastada, pero siempre me cuesta bastante", explicó.

RECUERDA A RICKY TOSSO

Un fibroma pulmonar acabó con la vida de Ricky Tosso en septiembre de 2016. Pero su figura y legado siguen siendo recordados por su entorno familiar y amical, en el cual se encuentra, para sorpresa de sus seguidores, la salsera Daniela Darcourt.

El 21 de febrero, fecha en la que el actor cómico habría cumplido 61 años, la cantante decidió compartir desde su cuenta de Instagram una conversación que sostuvo con Tosso hace años. A través de una story, Darcourt mostró que llamaba cariñosamente “papá” al intérprete.

“Que este Año Nuevo te llene de bendiciones, te quiero muchisisísimo”, le escribió Ricky Tosso en aquel mensaje, ante el cual Daniela Darcourt le respondió: “Papito hermoso, feliz año para ti también. ¡Que Dios te bendiga siempre y te cuide tu camino!”.

“Te quiero mucho más. ¡Ya voy a apachurrarte!”, finalizó la cantante su breve intercambio con el recordado actor de “Risas y salsa”. Y en la publicación de Instagram, ella añadió otro mensaje: “¡Feliz cumpleaños, pa! Te quiero y recuerdo siempre”.

